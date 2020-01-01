Varane'dan Ronaldo'ya: "Benim bir adım var!"

Real Madrid'in başarılı stoperi Raphael Varane, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile antrenmanda aralarında geçen bir tartışmayı anlattı.

9 yıldır forması giyen 26 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane, 'un dünya yıldızı ve aynı zamanda eski takım arkadaşı Crisitano Ronaldo ile yaşadığı bir gerginlik hakkında açıklama yaptı.

Onze Mondial'e konuşan Varane, bir antrenman esnasında kendisine adı ile hitap etmediği için Ronaldo'yu terslediğini; ancak bunun saygısızlıktan ziyade karakter ortaya koymak olduğunu belirtti:

"Bir gün antrenmanda bana, 'Varane, sen ortaya git' dedi. Ben de ona, 'Benim adım Rapha, Varane değil!' diye cevap verdim."

"Saygısızlık yapmadım. Çok iyi, harika biriyimdir. Soyunma odasına bile öyleyim, üstelik çok da utangacım. Ancak bazı zor zamanlar olduğunda veya karakter ortaya koymak gerektiğinde bana güvenebilirsiniz. Beni bir süredir tanıyanlar da bu özelliğimi bilir."

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"Karakterimin bu tarafını çok sık görmezsiniz; ama bu bir ilk de değil. Bu saygı veya saygısızlık meselesi değildi. Bu, 'Eğer görülmezsem, fazla düşünülmem' meselesiydi. O olaydan sonra 'Ben de buradayım, benim de bir adım var' şeklinde davrandım."

O olayın orada yaşanıp bittiğini belirten Varane, eski meslektaşından övgüyle söz etmeyi ihmal etmedi:

"Ronaldo hem insan olarak hem de futbolcu olarak harika biri. Olağanüstü şeyler yaptı. İnanılmaz başarılarını sıradanmış gibi gösterdi. Bunu başarmak ise... Açıklayacak kelime yok. Bana çok şey öğretti ve beni çok şaşırttı. Kim bilir, onunla çalışırken kaç kez, 'Vay canına, bu muhteşem' demişimdir..."