Robin van Persie'ye göre Marcus Rashford, Manchester United'da harika işler çıkarırken Bruno Fernandes ile benzersiz bir uyum içerisinde.

NE OLDU? Manchester United'ın forveti Marcus Rashford, 2022-23 sezonunu oldukça formda geçiriyor. Şimdiye kadarki en iyi sezonunu oynayan İngiliz, 27 gol atıp altı asist yaptı. Fenerbahçe ve United'ın eski santrforu Van Persie de Old Trafford'da geçirdiği zamanın sonlarına doğru Rashford'un yeteneğinin ilk belirtilerini gördü ve şimdi, onun potansiyelini gerçekleştirdiğini görmekten memnun. Persie, Bruno Fernandes'le telepatik bir "bağ" kuran Rashford'u destekledi.

NE SÖYLENDİ?: United'ın resmî internet sitesine konuşan Van Persie, şunları söyledi: "Belki de hayatının en iyi dönemini geçiriyor. Herkes onun yeteneğini erken yaşlardan beri biliyordu ve elbette hâlâ öyle. Ancak şimdi her şeyin yerine oturduğunu görüyorsunuz ve bu kısmen ona bağlı. Aynı zamanda hocası ve takım arkadaşlarının da bunda etkisi var.

"Örneğin, Fernandes ile olan bağlantısına bakarsanız, bu benzersiz bir şey. Kariyeriniz boyunca yalnızca birkaç oyuncuyla bu derece mükemmel bir bağlantıya sahip olursunuz."

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RASHFORD'I NE BEKLİYOR? Forvet, geçen hafta FA Cup'ta Fulham maçında aldığı darbenin ardından sakatlık yaşadı ve İngiltere Millî Takımı kadrosundan çıkarılmak zorunda kaldı. Rashford, millî aranın ardından nisan ayında kulüp futbolu geri döndüğünde Newcastle deplasmanında büyük ihtimalle sahada olacak.