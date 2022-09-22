Hollanda Milli Takımı'nın bir dönem Manchester United'ı da çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktörü Louis van Gaal, ülkesinin basınından NOS'a verdiği demeçte İngiliz ekibini çalıştırdığı dönemde Sadio Mane'yi transfer etmeye çok yaklaştığını ancak Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp'un son anda devreye girerek, Senegalli yıldıza Liverpool formasını giydirdiğini açıkladı.

"Sadio Mane gerçek bir takım oyuncusu ve bu yüzden United'da çalıştığım dönemde onun takıma katılmasını istedim. Mane karşısında oynamanın oldukça zor olduğu bir oyuncu ve takımınızda her zaman bu tarz oyuncuların bulunmasını istersiniz ancak bu imzayı attıramadık"

"Manchester United'dan teklif aldığımda sözleşmedeki tüm şartlarla ilgili anlaşmaya varmıştık. Her şeyi kabul etmiştim ama daha sonra Jürgen Klopp telefon etti ve beni Liverpool'daki projesi için ikna etti. Liverpool için büyük bir projeye başladıklarını ve benim de bunun bir parçası olmamı istemişti. O an orada oynamaya ikna oldum ve sonrasında Liverpool'a katıldım"