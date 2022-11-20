Van Dijk, Liverpool'da birlikte oynadığı en iyi oyuncuyu seçti
Ocak 2018'de Southampton'dan transfer olduğundan bu yana Liverpool'un en önemli oyuncularından biri olan Virgil van Dijk, Anfield'da geçirdiği süre boyunca Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası zaferlerinin tadını çıkardı.
Bu zaferler aynı zamanda hücumdaki birçok yıldızın da büyük katkılarıyla geldi ve Hollandalı stoper, bu oyunculardan birinin özel olduğunu belli etti.
Ne söylendi?
Pitch Side podcast'ine konuşan Van Dijk, Liverpool'daki en iyi oyuncuyu seçmesi istendiğinde şunları söyledi: “Bobby Firmino olduğunu söyleyebilirim. Bir defans oyuncusu olarak ona karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum.
"Çünkü derinlere geliyor. Onu söyleyebilirim. Tabii ki Mohammed Salah, Sadio Mane ve Thiago. Bu adamlarla oynamak da çok keyifli.”
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Firmino, Liverpool ile yedi buçuk yıl geçirdi. Bu süreçte 438 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 107 gol attı.
Ancak ofansif orta saha, Merseyside'daki sözleşmesinin son altı ayına yaklaştı ve bu sezon, onun Liverpool'daki son sezonu olabilir.
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