İtalyan basınından çıkan haberler, Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk'in bu yaz Liverpool'da kalmayı tercih etmesine rağmen "er ya da geç" Milan'a katılmaya yaklaştığını ortaya koydu. Bu gelişmeler, özellikle sözleşmesinin son yılına girmesiyle birlikte "Anfield" kalesindeki Liverpool kaptanının geleceğini saran bir dizi şüphenin ardından geldi.

"Football Italia" sitesinin ünlü İtalyan gazeteci ve yorumcu Carlo Pellegatti'ye dayandırdığı habere göre, Hollandalı savunmacı "Rossoneri" yönetimiyle kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardıktan sonra "San Siro" sahasına transfer olmayı tercih ediyordu; ancak sonunda Liverpool'da kalmaya ve Liverpool'un savunma hattına liderlik etmeye karar verdi. 35 yaşına ulaşmasına rağmen van Dijk hâlâ geniş bir ilginin odağında ve ismi teknik direktör Ruben Amorim'in seçenekleri arasında güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor.

Resmî YouTube kanalındaki bir video kaydında Pellegatti, tavrını şöyle savundu: "Zaman zaman bazıları van Dijk'in Milan'a katılacağına dair sözlerimle alay ediyor, ama tam olarak aynı şeyi Zlatan Ibrahimovic'in dönüşünden önceki ocak ayında da yapmışlardı."

Tavrını açıklayarak şunları ekledi: "Gerry Cardinale'nin (kulüp sahibi) açıkça ifade ettiği şeyi vurgulamaya devam ediyorum: Ya onu şimdi bir bedel karşılığında alırız ya da gelecek yıl bedava sözleşme yaparız. Ve tekrar ediyorum, van Dijk er ya da geç Milan forması giyecek; Cardinale fikrini değiştirir mi değiştirmez mi göreceğiz, ama size temin ederim ki bu isim sadece boş bir tahmin değildi."

Hatırlatmak gerekirse, Liverpool, van Dijk'i ocak 2018'de Southampton'dan 85 milyon euro karşılığında transfer etmiş ve o, kulübün modern tarihindeki en önemli efsanelerinden biri hâline gelmişti. Liverpool formasıyla 380 resmî maça çıkan van Dijk, 36 gol atarken 16 asist yaptı ve iki kez Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Kulüpler Dünya Kupası, FA Cup şampiyonluklarının yanı sıra iki Lig Kupası kupasının kazanılmasına katkıda bulundu.