24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1085288647.jpgBox to Box Pictures
Rian Rosendaal
Çeviri:

Van Bronckhorst, Feyenoord savunmasında sürpriz bir isme yer verdi

Feyenoord - Inter
Feyenoord
Inter
Şampiyonlar Ligi

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir maça çıkacak. Inter, De Kuip’e konuk oluyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, De Kuip’te saat 21.00’de başlayacak Avrupa mücadelesinin ilk 11’ini açıkladı.

Salı günü İtalyan devi karşısında Feyenoord’un kalesini Tjark Ernst koruyacak. Beklerde sağda Givairo Read, solda Javi López görev yapacak. Thijs Kraaijeveld ve Mika Mármol, Rotterdam ekibinin savunmasının göbeğinde yer alacak. Ev sahibi ekipte Tsuyoshi Watanabe yedek kulübesinde otururken Jerry St. Juste sakatlığı nedeniyle kadroda yok.

Van Bronckhorst, orta sahada alışılmış isimleri tercih etti. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline ve daha ileride görev yapan Gjivai Zechiël bu bölgede yine ilk 11’de başlayacak.

Hücum hattında da sürpriz yok. Anis Hadj Moussa her zamanki gibi sağda, Luciano Valente ise sol kanatta görev yapacak. Nacho Ferri, Inter’in kurnaz savunmacıları karşısında ilerideki pas hedefi olacak.

Feyenoord, cumartesi günü Fortuna karşısında kritik puanlar bıraktı. Son dakikalarda bir puan koparan Fortuna ile maç 1-1 sona erdi. Inter de Serie A’daki şampiyonluk yarışında yara aldı; her zaman büyük çekişmeye sahne olan AC Milan derbisini 3-1 kaybetti.

Gelecek maçlar
HEE

HEE

Eredivisie

08 Kas 2026

FEY

FEY

INT

INT

Serie A

08 Kas 2026

COM

COM

Feyenoord’un ilk 11’i: Ernst; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Inter’in ilk 11’i: Martínez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinksi, Dimarco; Esposito, Thuram.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin