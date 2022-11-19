Vahap Tanrıverdi: Florya Davası'nda gerçek sorumlular saklanıyor

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde mağazıcılıktan sorumlu olan yönetici Vahap Tanrıverdi, ünlü gazeteci Hakan Can'ın YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Savcılığıın 6 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istediği ve Florya Davası olarak adlandırılan durumla ilgili konuşan Tanrıverdi, davada asıl sorumluların adının geçmediğini söyledi.

"Fatih Terim'i severim ve onunla herhangi bir sorunum yok. Onun ayrılmasıyla birlikte başka arkadaşlar da ayrıldı ve bir ekip boşaldı.

Boşalan ekip arabalarla bazı ürünlerimizi götürdü. Savcılığa Florya'dan çıkarılanlarla ilgili ek delil, kamera kayıtları ve tutanaklar verdik.

Savcılık sorgusunda bu ürünleri taraftarlara dağıtmak için aldıklarını söylediler. Bunu söyleyen arkadaşların isimleri dosyada geçmiyor.

Çalışanlarımızdan biri Zeytinburnu'nda sahte forma üretiyor, mağazalarımızdaki orijinal formalarla sahte formaları değiştiriyor ve mağazalara sahte forma sattırıyor.

Bunu yapan adamın iddianamede adı geçmiyor. Yönetimde olsaydım şu anda ortalığı yakardım. Galatasaray bu konuda kulağının üstüne yatamaz. Gelişmeleri takip edeceğim"