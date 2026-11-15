Portekiz Milli Takımı, Danimarka karşısında aldığı ağır yenilginin ardından yeni bir darbe daha aldı. UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son maçına hazırlanan Portekiz, grup liderliğinin belirlenmesinde büyük önem taşıyan Galler karşılaşması öncesinde kadrosunda zorunlu değişiklikler yapmak durumunda kaldı.

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Portekiz Futbol Federasyonu, Bernardo Silva'nın Galler ile oynanacak bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini duyurdu. Oyuncu, Portekiz'in 4-1 kaybettiği Danimarka maçında sakatlanmış ve sağlık ekibinin yaptığı tıbbi değerlendirmenin ardından milli takım kampından ayrılmıştı. Bu bilgi Record gazetesi tarafından teyit edildi.

Portekiz Milli Takımı'nın yeni kaptanı Silva, Danimarka karşısındaki mağlubiyette takımının tek golünü kaydetmişti, ancak tıbbi tetkiklerin milli takımla devam etmeye hazır olmadığını ortaya koymasının ardından bir sonraki maçta oynayamayacak. Federasyon, Rúben Dias ve João Palhinha ile birlikte oyuncunun kamptan çıkarıldığını resmen açıkladı.

Portekiz Federasyonu açıklamasında, üç oyuncunun kamptan çıkarılmasının farklı nedenlerden kaynaklandığını belirtti. Rúben Dias ve João Palhinha'nın sarı kart sınırına ulaşması nedeniyle muaf tutulmalarına karar verildi; bu durum, müsabaka kurallarına göre Galler ile oynanacak bir sonraki maçta oynamalarını engelliyor.

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Açıklamada ayrıca, Bernardo Silva'nın Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı Sağlık ve Performans Birimi tarafından tıbbi değerlendirmeye tabi tutulduğu, ardından oynamaya uygun olmadığına karar verildiği ve bu nedenle mevcut milli arada milli takımla çalışmaya devam etmekten muaf tutulduğu belirtildi; ancak sakatlığının niteliği açıklanmadı.

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Orta saha oyuncusunun kaygı belirtileri, Danimarka maçının ardından ortaya çıkmıştı. Oyuncu sahada tek başına koşmaya devam etmiş, ardından fotoğrafçıların objektiflerine rahatsızlık ifadesiyle yansımıştı. Bu durum, 79. dakikada Bruno Fernandes'in yerine oyuna girmesinin ardından yaşandı ve sakatlığı daha sonra teyit edildi.

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Bu üçlünün yokluğunda, teknik direktör Jorge Jesus bir sonraki maça 24 oyuncudan oluşan bir kadroyla hazırlanmak zorunda kalacak. Kadrosundan sakatlık ve cezaya bağlı nedenlerle üç oyuncuyu kaybetmesi, gruptaki son maç öncesinde etkili bir darbe oldu.

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Dördüncü Grup'un altıncı ve son haftası kapsamında önümüzdeki salı günü başkent Cardiff'te Galler ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Portekiz, grubu birinci sırada bitirmeyi garantilemek için yalnızca bir puana ihtiyaç duyuyor.

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Ayrıca grup birinciliği, turnuvanın çeyrek final kurasından önce Portekiz'e önemli bir avantaj sağlıyor. Kura, bu ayın 20 Kasım'ında yapılacak ve milli takım, Galler karşısında gerekli puanı alması halinde kurada grup başı olarak yerini garantileyecek.

Portekiz-Danimarka maçının, uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıklamasının ardından efsane Cristiano Ronaldo'yu onurlandırmak için taraftarların katıldığı bir törenle başladığını belirtmek gerekir. Oyuncular maça onun adının ve "7" numarasının yazılı olduğu formalarla çıkmış, taraftarlar ise "Teşekkürler kaptan" pankartı taşımıştı; ancak konuk ekip, ev sahibini aşağılayarak bu töreni gölgeledi.

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