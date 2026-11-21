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Donyell Malen, cumartesi akşamı AS Roma'nın yıldızı oldu. Hollandalı millî futbolcu, Parma deplasmanında tam dört gol atarak teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin takımını 5-1'lik galibiyete taşıdı. Malen böylece bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 gole ulaştı. Roma'nın diğer golünü Rodrigo Mora kaydetti.

Malen, Stadio Ennio Tardini'de Paulo Dybala ve Mora'nın önünde, hücumun en ucunda sahaya çıktı. Konuk ekip maça zorlandı; Parma, El Bilal Touré ve Mariano Troilo ile hemen tehlike yarattı.

Üstelik Mile Svilar'ın henüz birkaç dakika geçmişken sakatlanıp çimlere oturması AS Roma'yı endişelendirdi. Kaleci uyluğundan sorun yaşıyor gibi görünse de sonunda maça devam edebildi.

On dakikayı biraz aşkın süre geride kalmışken Malen ilk büyük fırsatını yakaladı. Hollandalı oyuncu, Troilo'nun başarısız müdahalesinin ardından rakip kaleye yöneldi ancak yolda Parma'nın iki savunmacısı ona yetişti.

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Ev sahibi ekip de gol perdesini açacak kadar fırsat buldu. Svilar, Giovanni Fabbian'ın golünü müthiş bir refleksle önlerken sahanın diğer ucunda Mario Hermoso'nun şutu az farkla üstten auta gitti.

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39. dakikada ise Malen golü buldu ve şık bir vuruşla kilidi açtı. Hollanda millî takımının oyuncusu, Lulli'nin ortasını mükemmel kontrol ederek birkaç savunmacıyı yanılttı ve sağ ayağıyla çaprazdan topu ağlara gönderdi: 0-1.

Malen, ikinci yarının hemen başında şık bir topuk pasıyla Dybala'ya farkı ikiye çıkarma fırsatı yarattı ancak Arjantinli oyuncu kaleci Giovanni Daffara'yı geçemedi. Kısa süre sonra Leonardo Balerdi'nin hatasından yararlanan Nesta Elphège, yaklaşık elli metre ilerleyip Svilar'a şans tanımadı: 1-1.

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Gasperini oyuna müdahale ederek Wesley ve Matías Soulé'nin de aralarında bulunduğu oyuncuları sahaya sürdü. Bu hamle sonuç verdi: 68. dakikada Troilo, Wesley'nin ortasını tamamen ıskalayınca Malen Roma'yı yeniden öne geçirdi.

Üç dakika sonra Mora, konuk ekip adına farkı ikiye çıkardı. Portekizli hücum oyuncusu, Parma'nın savunmadan çıkarken yaptığı talihsiz hatadan yararlandı ve üst üste dördüncü Serie A maçında gol attı.

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Roma'nın gol yağmurunda son sözü 77. dakikada yine Malen söyleyecek gibi görünüyordu. Wesley'nin bir kez daha pasıyla buluşan Hollandalı oyuncu hat-trick yaptı. Gol, VAR incelemesinin ardından kesin olarak geçerli sayıldı ve AS Roma rahat bir 4-1 üstünlük yakaladı.

Ancak Malen'in gol açlığı henüz dinmemişti. 90. dakikada Wesley'nin pasıyla yeniden savunma arkasına sarkan Hollandalı oyuncu, Daffara'yı çalımlayıp topu sakince boş kaleye gönderdi. Böylece Malen, sansasyonel performansını gecenin dördüncü golüyle taçlandırarak maçın skorunu 5-1 olarak belirledi.