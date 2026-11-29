Mauricio Pochettino, Manchester United'daki kâbus gibi başlangıcını açık yüreklilikle değerlendirdi ve Old Trafford'daki görevin ilk düşündüğünden çok daha zor olduğunu kabul etti. Premier Lig'de üst üste iki kez 4-0 yenilen Arjantinli teknik direktör, kulübün sezonunu kurtarmak için şimdiden büyük bir mücadeleyle karşı karşıya.

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Old Trafford'da kâbus gibi başlangıç

United'ın başındaki görevine felaket bir başlangıç yapan Pochettino, Premier Lig'de üst üste iki 4-0'lık yenilgi yaşadı. ABD millî takımındaki görevinden ayrılarak Michael Carrick'in yerini alan 54 yaşındaki eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörü, Manchester United'ı saran krizin gerçek boyutunu kısa sürede gördü. Brentford deplasmanında alınan son ağır yenilgi , bu hafta sonu diğer maçların sonuçları lehine olmazsa kulübü puan tablosunun son sırasına düşme ihtimaliyle karşı karşıya bıraktı.

United, ligde 10 maçtır galibiyet alamıyor. Bir zamanlar futbolun en büyük başarıları için mücadele etmeye alışkın olan takım için kümede kalma savaşı, rahatsız edici bir gerçeğe dönüşüyor. Teknik direktör, Manchester Evening News'in aktardığına göre şunları söyledi: "Elbette zor bir dönem. Bana 'Beklediğinden daha mı zor?' diye sorabilirsiniz. Elbette öyle, çünkü böyle bir sonucu asla beklemeyiz. Ama gerçek bu ve gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Bunun için buradayız. Bu mücadeleyi kabul ediyoruz. Çalışmaya, çabalamaya ve oyuncuyu motive etmeye devam etmemiz gerektiğini de kabul ediyoruz çünkü oyuncularımız çarşamba günü oynayacak. Daha iyi, daha iyi ve daha iyi olabileceğimize yeniden inanmaları gerekiyor. Bu bir zaman meselesi."

Özgüven ve kalite eksikliği

Carrington'daki sorunlar, taktik talimatların veya teknik direktör değişikliğinin ötesine geçiyor gibi görünüyor. Pochettino, takımının Brentford karşısında maçın ilk bölümünde umut verici anlar yaşadığını ancak geriye düşer düşmez oyun düzenini tamamen kaybettiğini belirtti. Kulübün son 12 lig maçında yalnızca bir galibiyet alabildiği bu sezon boyunca tekrarlanan psikolojik kırılganlık, mevcut kadroda hem mental dayanıklılığın hem de teknik kalitenin ciddi biçimde eksik olduğuna işaret ediyor.

Bu çok yönlü sorunları ele almak artık teknik ekibin öncelikli hedefi. Ancak Pochettino, hızlı bir çözüm olmadığını kabul ediyor: "Her şeyin bir birleşimi ve bu her zaman böyledir. Bizim görevimiz, 10 gün önce buraya gelmiş bir ekip olarak, konuştuğumuz bütün bu konuların her yönüyle ilgilenmek."

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Bir dönüm noktası aranıyor

Pochettino'nun gelişinin takıma istikrar kazandırması bekleniyordu ancak yeni bir teknik direktörle sıkça görülen ilk olumlu etki hiç ortaya çıkmadı. Takım endişe verici bir hızla gol yemeye devam ederken teknik direktör, yöntemlerini savunmak zorunda kalıyor. Pochettino, sonuçlar nihayet düzelmeye başlayana kadar gelişimin çoğu zaman görünmediğine inanıyor. Mevcut kötü gidişatı ise ısrarcı bir çaba ve zihniyet değişimiyle aşılması gereken olumsuz bir ivmeye benzetiyor.

Pochettino sözlerini şöyle sürdürdü: "Yardımcı olmamız, destek vermemiz ve geliştirmemiz gereken tek bir şey yok. Pek çok alan var ve bunlar üzerinde çalıştığımızı düşünüyorum. Belki de henüz sonucunu görmüyoruz, çünkü hep aynı şey olur. Bazı şeyleri geliştirebilir, farklı bir şekilde yapabilirsiniz ama sonunda kazanamazsanız hiçbir şey yapmamış gibi görünürsünüz. Oysa öyle değil. Futbolda bedeli her zaman daha sonra ödersiniz. Yanlış bir şey yaparsınız ve bedelini sonra ödersiniz, çünkü bazen ivme, olumlu hava veya sonuç getiren başka etkenler vardır. Kötüye giderken de belki doğru şeyleri yapmaya başlarsınız ve karşılığını almak için beklemeniz gerekir."

United'ı neler bekliyor?

Pochettino'nun kötü gidişatı durdurmak için zamanı hızla azalıyor. Hafta ortasındaki maç yaklaşırken takımının acilen ihtiyaç duyduğu köklü değişiklikleri antrenman sahasında uygulamak için çok az fırsatı var. United, St James' Park'a giderek iki beraberlik ve bir yenilgiyle üç maçtır kazanamayan Newcastle United'la karşılaşacak ve gidişatı değiştirmek için hemen bir şans bulacak. Ancak deplasmanda yaşanan son utanç verici yenilginin ardından öfkelerini kulübün üst düzey yöneticilerine yönelten taraftarların baskısı şimdiden doruk noktasına ulaşıyor.