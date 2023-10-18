Uruguay karşısında sakatlanan Neymar’ın sakatlığı ciddi olabilir

Efsane futbolcu ülkesinin Uruguay’a 2-0 yenildiği karşılaşmada ciddi bir sakatlık yaşadı.

Kariyerini Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımında sürdüren efsane futbolcu Neymar, ülkesi Brezilya’nın Uruguay’a 2-0 mağlup olduğu Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Neymar’ın yaşadığı sakatlığın, takımının Aralık ayında Cristiano Ronaldo’nun da formasını giydiği Al Nassr karşısında forma giymesinin önüne geçebileceği öğrenildi.

Nicolas de la Cruz ile girdiği ikili mücadelenin ardından acı içinde bağırarak yere düşen ve sahadan sedyeyle çıkartılan Neymar, takım arkadaşlarını da fazlasıyla endişendirdi. Brezilya’nın taım doktoru Rodrigo Lamar yaptığı açıklamada tüm testlerin yapıldığını ve Neymar’ın dizinin 24 saat içerisinde vereceği tepkiyi gözlemleyecemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Takım arkadaşları endişeli

Globo’ya konuşan takım kaptanı Casemiro ise Neymar’ın takım için önemine vurgu yaparken, “O bizim için çok önemli ve onu çok seviyoruz. Sakatlıklardan çok çekiyor ve hızlanmaya başladığında tekrar sakatlanıyor” dedi.

Neymar'ın sakatlığı, onu Ağustos ayında Paris Saint-Germain'den 77 milyon sterline transfer eden kulüp takımı Al-Hilal için bir darbe oldu. 31 yaşındaki forvet Suudi Arabistan ekibinden haftada yaklaşık 2,5 milyon Sterlin kazanıyor ve yıldız oyuncusundan uzun bir süre yoksun kalabilir.