Uruguay'da Muslera kaleyi eski Sivassporlu Rochet'e kaptırdı

Galatasaray'ın efsane ismi 2022 Dünya Kupası'nın ilk maçında kulübede yer aldı.

2022 Dünya Kupası'nda etkileyici hücum hattıyla ses getirmek isteyen Uruguay Milli Takımı, H Grubu'ndaki ilk sınavına Güney Kore karşısında çıkarken Meksikalı teknik direktör Diego Alonso'nun ilk 11 tercihi futbolseverleri şaşırttı.

Galatasaray'ın efsane ismi Fernando Muslera'yı kulübede oturtan Alonso, kaleyi bir dönem Sivasspor forması da giyen Sergio Rochet'e teslim etti.

2017-2018 sezonunda Sivasspor'da oynayan 29 yaşındaki kaleci Süper Lig'de 15 maça çıkarken, sonrasında ülkesinin Nacional takımına transfer olmuştu. Avrupa'da Sivasspor öncesine AZ Alkmaar forması giyen Rochet, 2022'de oynadığı yüksek maç sayısıyla dikkat çekmişti.

Üç Dünya Kupası'nda oynadı

Güney Amerika Elemeleri'nde dört maçta kaleyi koruyan ve genellikle Muslera'nın arkasında bekleyen Rochet'in Katar'daki ilk maç öncesinde kaleyi alması sürpriz olarak nitelendirildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıkan Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın formasıyla 2018, 2014 ve 2010 Dünya Kupaları'nda forma giymiş ve takımıyla bu turnuvada 16 maça çıkmıştı.

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın bu sezonki en başarılı oyuncularından biri olan Muslera'nın Uruguay'ın kalan maçlarında forma giyip giymeyeceği ise merakla bekleniyor.