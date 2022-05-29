Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Şampiyonlar Ligi finalini yorumladı: "Liverpool kötü oynamış olsaydı cacığa benzetebilirdik"

Vedat Milor, kendisine has tarzıyla Liverpool ve Real Madrid arasında oynanan karşılaşmayı yorumladı.

Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı finalde Liverpool'a karşı mücadele veren Real Madrid, İngiliz ekibini 1-0 mağlup ederek kupayı 14. kez müzesine götürdü.

İki takım arasındaki finalin yankıları da sürmeye devam ediyor.

Ne söylendi?

Futbolseverler, Paris'teki maçı yorumlarken son olarak ünlü gurme Vedat Milor, kendisine has tarzıyla Liverpool ve Real Madrid arasında oynanan karşılaşmayı yorumladı.

"Maç tam tahmin ettiğim gibi gelişti. Eşime şunu demiştim: Ancelotti kendinden fiziksel olarak üstün olan bir takıma karşı atak yapmayacak, defans odaklı oynayacak. Real birkaç atak yapıp iki gol atacak. Belki sonlarda Liverpool bir gol atacak. Tecrübe, inanç ve taktiğin zaferi!

"Yine eşim şahit, Vinicius iyi oynuyor ama gol atamıyor, bugün atar demiştim. O da attı."

Maç tam tahmin ettiğim gibi gelişti. Eşime şunu demiştim: Ancelotti kendinden fiziksel olarak üstün olan bir takıma karşı atak yapmayacak, defans odaklı oynayacak. Real birkaç atak yapıp iki gol atacak. Belki sonlarda Liverpool bir gol atacak. Tecrübe, inanç ve taktiğin zaferi! — Vedat Milor (@vedatmilor) May 29, 2022

Milor'ün bu yorumu üzerine futbol yazarı Serkan Akkoyun "Hocam, Real Madrid bir yemek olsa hangi yemek olurdu" sorusunu sordu. Vedat Milör ise şu şekilde ceavp verdi:

"Yemek değil de, dünkü Real’i entelektüel bir şaraba ya da manzanilla gibi bir sherry’e benzetirdim. Bu ikincisine ilk başta pek şans verilmez. Ama içtikçe, özellikle deniz ürünleriyle ne kadar iyi gittiğini görüyorsun. Ondan sonra insanlar daha çok saygı duymaya başlıyor.

"Liverpool kötü oynamış olsaydı cacığa benzetebilirdik. Ama acımasızlık olur. Cımbızla tabağa yerleştirilmiş görüntüsü güzel fine dining yemeklerine benzetebiliriz. Yiyince etkilenmiyorsunuz. Sonuç yok."

Ancelotti'nin hisleri

Maçın ardından BT Sport'a konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti hislerini şu sözlerle ifade etti:

"Buna inanamıyorum. Fantastik bir sezon geçirdik. Gerçekten çok iyi iş çıkardık. Zorlu bir maçtı, özellikle ilk yarıda epey sıkıntı yaşadık. Ama nihayetinde kupayı kazanmayı hakettiğimizi düşünüyorum."

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