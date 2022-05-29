Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan olaylar sebebiyle soruşturma talebinde bulundu

Paris'teki Stade de France'daki maç TSİ 22:36'ya kadar başlamadı ve Real, Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

UEFA, "güvenlik nedenlerini" öne sürerek başlama vuruşunu 30 dakikadan fazla erteledi.

Paris'teki Stade de France'daki maç TSİ 22:36'ya kadar başlamadı ve Real, Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Az sayıda taraftar güvenlik bariyerlerini aşmaya çalışırken, polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

Liverpool defans oyuncusu Andy Robertson, maçın organizasyonunun "karmaşa" olduğunu söyledi.

Merseyside Polisi'nin maç günü görevlileri, bunun "şimdiye kadar çalıştığım veya yaşadığım en kötü Avrupa maçı" olduğunu tweetledi.

"Taraftarların turnikelerdeki davranışlarının şok edici koşullarda örnek olduğunu düşündüm. %100 geç kalmadınız" diye eklediler.

İçeri girmek için kuyruğa giren büyük taraftar kitlelerinin oluştuğu görüntüler ortaya çıktı.

Birçoğu, başlama vuruşundan saatler önce stadyumda olduklarını ancak içeri girmelerinin engellendiğini iddia etti.

Liverpool'un açıklaması

Anfield kulübünden yapılan açıklamada, "Liverpool taraftarlarının bu akşam Stade de France'da karşılaştığı stadyuma giriş sorunları ve güvenlik çemberinin bozulması bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

"Bu, Avrupa futbolunun en büyük maçı ve taraftarlar bu gece tanık olduğumuz sahneleri yaşamamalı.

"Bu kabul edilemez sorunların nedenleriyle ilgili resmi bir soruşturma talep ettik."

UEFA'nın açıklaması

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, "bu olaylardan etkilenenlere üzüntü duyduğunu ve bu konuları Fransız polisi ve yetkilileri ve Fransız Futbol Federasyonu ile birlikte acilen gözden geçireceğini" söyledi.

"Maçın başında sahte bilet satın alan binlerce taraftar edildi."

"Bu, içeri girmeye çalışan bir taraftar kitlesi yarattı. Sonuç olarak, gerçek biletlerle mümkün olduğunca çok sayıda taraftarın erişim kazanmasına izin vermek için başlama vuruşu 35 dakika ertelendi.

"Başlama vuruşundan sonra stadyumun dışındaki sayılar artmaya devam ederken, polis onları göz yaşartıcı gazla dağıttı ve stadyumdan uzaklaştırdı."

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