Ünlü rock grubu Oasis'in üyesi Noel Gallagher, Manchester City'nin şampiyonluk kutlamalarında Ruben Dias'ın babası tarafından yaralandı

Premier Lig şampiyonluğunu kutlamak riskli bir iş olabilir. Bunu Manchester City taraftarı ve Oasis efsanesi Noel Gallagher'a sorun.

54 yaşındaki müzisyen, Ruben Dias'ın babası tarafından City'nin Aston Villa'ya attığı üçüncü golün ardından yaralandı. Dias'ın babası Gallagher'a kafa attı. Gallagher, maç sonunda dikiş attırdığını söyledi.

Gallagher Talksport'a verdiği demeçte, "Üçüncü golde stadyumda mutlak bir kargaşa vardı" dedi.

"Oturduğumuz yerde, Ruben Dias'ın ailesi birkaç koltuk yukarıdaydı. Aptal gibi zıplıyordum.

"Arkamı döndüm, Ruben Dias'ın babası doğrudan bana koşuyor. Kafama vuruyor, yerde kanlar içinde kaldım.

"Son iki dakikayı izleyemedim. Dikiş attırmak için ambulansa gittim.

City, Aston Villa'ya karşı iki gol gerideydi ve şampiyonluğu rakipleri Liverpool'a teslim etme konusunda ciddi bir tehlike altındaydı. Sonrasında Gök Maviler 5 dakikada 3 gol bularak son beş sezondaki dördüncü şampiyonluğuna uzandı.

Yedekten oyuna giren İlkay Gündoğan, 81. dakikada dramatik bir gol attı.

Pep Guardiola ile anısı

Müzisyen Gallagher, yaralanmasına rağmen bitiş düdüğünün ardından City menajeri Pep Guardiola ile özel bir anı paylaştığını söyledi.

"Üst dudağımda dikişler vardı, gözüm morarmıştı. Koridordan aşağı inerken Pep ağlayarak koşuyordu ve birbirimize sarıldık.

"Yüzüne ne oldu?" dedi. Ben de 'Git ve oyuncularının yanında ol' dedim."

Dias'ın babası yaralanmadan kurtuldu ve Gallagher şunları ekledi: "Onun üzerinde bir iz yok [Dias'ın babası]. O tam bir adam. Neredeyse dişlerimi kırıyordu."

Daha fazla okuma

A Mili Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı