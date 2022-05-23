A Mili Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı

Teknik Direktör Stefan Kuntz, Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar için aday kadroyu belirledi.

Doğan Alemdar, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur ilk kez ay yıldızlı takım için davet alan isimler oldu.

Türkiye'nin UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçlar için kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Umut Bozok

🚨 A Millî Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı 🇹🇷 pic.twitter.com/UxIGRduLs8 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 23, 2022

Maç programı

Ay yıldızlı ekip, ilk olarak 4 Haziran'da Faroe Adaları'nı TSİ 21.45'te konuk edecek.

3 gün sonra 7 Haziran'da Litvanya'ya konuk olacak Türkiye, ardından 11 Haziran'da yine deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak.

Son olarak Litvanya'yı 14 Haziran'da konuk edecek olan A Milli Takım çalışmalarını da bu maçla birlikte noktalayacak.

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