Manchester United, Premier Lig'de bir kez daha ayağı tökezledi ve bu akşam cumartesi günü dokuzuncu haftada Stamford Bridge'de Chelsea'ye 2-0 mağlup oldu.

Takım, puan durumunda gerilemeyi sürdürdü. Yalnızca bir galibiyet alırken 4 kez berabere kalan ekip, 7 puanla 17. sıraya kadar düştü. Bugün Chelsea karşısında aldığı mağlubiyet ise bu sezon Premier Lig'deki dördüncü yenilgisi oldu.

United, ilk yarıda performansını gözle görülür şekilde yükseltti; ancak bitirici dokunuştan yoksun olmanın bedelini ödedi; zira konuk ekip, skoru öne geçirecek birçok fırsatı harcadı. Morgan Rogers, ikinci yarının başında United savunmasını kolayca aşarak ilk golü kaydetti. Ardından Lisandro Martínez, kısa aralıklarla iki sarı kart gördü ve bir penaltıya sebep oldu; Cole Palmer bu penaltıyı gole çevirerek United'ın geri dönüş umudunu tamamen bitirdi.

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Buna rağmen Carrick, TNT Sports kanalının Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında oynanacak bir sonraki maça kadar görevinde kalmayı bekleyip beklemediği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet, yola devam etmeliyiz. Bugün bizim açımızdan işe yaradığını hissettiğimiz unsurları almalı ve bunlardan biraz inanç ve güven, bir sürü de iyi şey çıkarmalıyız, özellikle de ilk yarıdan."

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Bu, Manchester United'ın 38 yıldır galibiyet alamadığı en uzun maç serisi ve takımı Premier Lig'de küme düşme bölgesinin yalnızca bir puan uzağına taşıyor.

Carrick sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarıda son derece iyi bir durumda olduktan sonra, maçın iki yarısı bazı açılardan belki de bundan daha farklı olamazdı. İzledikleri ve oynadıkları yolun, futbolun kalitesinin ve ilk yarıda bizim oynadığımız şeklin kesinlikle cesaret verdiğini düşünüyorum. Bundan faydalanmalıyız."

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçta alınan iki mağlubiyet, Manchester United'ı 36 takımdan oluşan lig aşaması puan durumunda 20. sıraya geriletti; bu da takımı eleme turlarının dışında kalma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

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