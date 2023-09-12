Union Berlin'e transfer olan Leonardo Bonucci, Juventus'a neden dava açacak?

Leonardo Bonucci, Union Berlin'e transferinin ardından eski takımı Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor.

Deneyimli savunmacı eski takımında kadro dışı kalmıştı

Union Berlin'e imza attı

Juventus'a dava açacak

NE OLDU? Avrupa'da transferin son gününde Union Berlin'e imza atan Leonardo Bonucci, eski takımı Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor. Kulübün aldığı kararlardan zarar gördüğünü düşünen 36 yaşındaki savunmacı, İtalyan devine tazminat davası açacak.

BONUCCI, JUVENTUS'A NEDEN DAVA AÇIYOR? Bu yaz Juventus'un ABD kampında kadro dışı bırakılan Leonardo Bonucci, kendisine gerekli antrenman koşullarının sağlanmadığını düşünüyor. Bonucci, İtalyan devinin aldığı bu karardan dolayı zarar gördüğünü ve imajının zedelendiğini öne sürdü.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Haberin devamı aşağıda

Getty

Getty Images

Getty Images

BÜYÜK RESİM: Juventus'ta 502 maça çıkan Leonardo Bonucci, 37 gol ve 10 asist kaydetti. İtalyan savunmacı kariyerinde Milan, Treviso, Bari, Pisa ve Inter formalarını da giydi. İtalya Futbolcular Birliği de geçtiğimiz ay Juventus'un toplu iş sözleşmesini ihlal ettiği yönünde bir açıklama yayınlamıştı.

BONUCCI İÇİN SIRADA NE VAR? Bonucci, Union Berlin'in 16 Eylül'de Wolfsburg'a karşı Bundesliga'da oynayacağı mücadelede ilk maçına çıkabilir.