Ünal Aysal'dan çok konuşulacak Ali Koç yorumu

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilişkin dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal, Taktik Mania Plus YouTube kanalında yayınlanan Gala Mania programına konuştu.

Aysal; kendi döneminde yapılan transferlerden Erden Timur ve mevcut Galatasaray Yönetimi’ne, TFF’ye, sarı-kırmızılı takımın son durumundan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Erden Timur cesaretli”

Erden Timur’la ilgili düşünceleri sorulan Ünal Aysal; “Erden Timur’un başarılarını takdir ediyorum. Düşüncesi doğru, cesaretini de görüyorum. Bütün mesela altını doldurmak. Vizyonunuzun ve cesaretinizin arkasından koşarken altını da doldurmalısınız. Yoksa bu sürecin sonunda herkes kenara çekilir, siz kendi başınıza kalırsınız. Erden kardeşime ağabey olarak tavsiyem; yaptığı işin altını sağlam doldurması ve bu işte yalnız kalmaması.”

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“Galatasaray başarısız olsa Ali Koç Galatasaray hakkında konuşmazdı”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarıyla ilgili soruya ise Aysal; “Bizde bir söz vardır, ‘meyve veren ağaç taşlanır.’ Galatasaray başarısız olsaydı, Ali Koç veya başka bir yönetici Galatasaray ile ilgili konuşma lüzumu görmezdi. Ali Koç çok iyi bir Fenerbahçeli, çok deneyimli bir yönetici ama senelerdir Galatasaray endişesi içinde. Onu da anlamak lazım; siz ringde dövemediğiniz bir boksörün dışarıda üstüne tükürüyorsanız bu kendinizi tutamadığınız anlamına gelir. Bunu da insani bir hata, eksiklik olarak görelim. Galatasaray yöneticileri daha olgun ve daha az endişeli olmalı. Sebepleri belli çünkü. Lider kulüp olduğunuzda her türlü saldırıya hazır olmanız lazım. Tek yapmanız gereken şey kulaklarınızı biraz tıkamaktır.”

“Federasyonun başarılı olduğunu söyleyemeyiz”

TFF’ye yönelik eleştirilerde bulunan Aysal, şunları söyledi;

“Federasyonun başarılı olduğunu söyleyemem. Bir de 3-4 senede bir gelen yabancı sınırı takıntısı var, kabul edilebilir değil. Türk futbolunu devamlı geriye götürecek bir teşebbüs. Bir insan ayağına böyle kurşun sıkar. Kulüpler en iyi oyuncuları getirmeye hazırlanıyor; taraftar mutlu, herkes mutlu. Türkiye kendisini başka bir seviyeye çıkartmaya hazırlanırken federasyon bunu baltalıyor. Bu, demokrasinin kılıcı gibi kulüplerin başında sallanacak. Bunun arkasında gerçekçi bir futbol yönetimi yok, kişisel endişeler var.”

“En mutlu olduğum transfer Muslera”

Ünal Aysal, kendisini en mutlu eden transferinin ise Fernando Muslera olduğunu şu ifadelerle aktardı;

“Benim aldığım vakit en mutlu olduğum transfer Muslera’ydı. Futbolda atan ve tutanın çok önemli olduğunu düşünüyordum. Geldiğimizde kalecimiz de golcümüz de zayıftı ve bu iki pozisyona çok iyi oyuncular almaya çalıştım. Biz Muslera’yı çok iyi fiyata ve çok iyi şartlarla aldık, genç bir oyuncuydu. Her zaman iyi ki almışız diye düşündüm. İkinci en beğendiğim oyuncu ise Ujfalusi idi. Takıma bir disiplin ve denge getirdi. O sahada olduğunda ben kendimi emniyette hissediyordum."

“Bu senenin çileği Zaha”

Çilek transferi etkisi yaratan transferle ilgili Aysal, “Icardi geçen senenin çileğiydi. Bu sene her şey hazırdı ve yönetim bir adım ileri gitme cesareti gösterdi. Bunun için de benim en çok dikkatimi çeken transfer Zaha oldu. Kendisine çok hâkim, süratli. Bir futbolcuda ne ararsanız Zaha’da görüyorum ben.”

“Temiz bir ülke futbolu gördüğümü söyleyemem”

Aysal, ülke futbolu ile ilgisi ise “Ben hiçbir zaman temiz bir ülke futbolu gördüğümü söylemedim. Her zaman tersini söyledim. Futbolumuzda emekleme dönemini geçiriyoruz. Burada muhakkak bazı sancılar, sıkıntılar olacak. Temiz futbola hazırlanıyoruz, hedefimiz bu; buna bir gün varacağız ama bu kitlesel bir organizasyon ve karşılıklı uzlaşmayla olacak bir şey. Ama futbolumuzda şu an bu uzlaşmaya varılmış gözükmüyor.”