Aston Villa Menajeri Unai Emery, tartışmalı kutlamalar hakkında Emiliano Martinez'le konuşacağını söyledi.

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası boyunca performansıyla adından söz ettiren Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, finaldeki zaferin ardından Altın Eldiven ödülünü kazandıktan sonra tuhaf bir kutlama yaptı. Martinez'in tartışmalı eylemleri, üzerinde Kylian Mbappe'nin yüzü olan bir bebeği kucaklayarak Buenos Aires'te dolanırken devam etti. Ekim sonunda Aston Villa'nın başına geçen Unai Emery ise, kalecisi ile konuşacağını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Villa menajeri gazetecilere konuyla ilgili şunları söyledi: "Büyük duygularınız olduğunda, bazen bunu kontrol etmek zor oluyor. Önümüzdeki hafta onunla, bazı kutlamalar hakkında konuşacağım. Ama şimdilik millî takımında olmasına saygı duyuyorum. Ne zaman bizim sorumluluğumuz altına girerse, o zaman konuşabiliriz."

DAHA BÜYÜK RESİM: Villa, 26 Kasım Pazartesi akşamı Premier Lig'de Liverpool'u konuk edecek. Ancak Martinez, bu maçta Emery'nin bir numaralı kalecisi olmayacak. Çünkü İspanyol hoca, takımın Dünya Kupası'nda oynayan futbolcularını dinlendireceğini açıkladı.

"Dünya Kupası'ndan önce her oyuncunun turnuvadan sonra en az yedi, en fazla 12 gün izin alacağını söylemiştim. Bu yüzden Emiliano'nun perşembe günü gelmesini, ancak Tottenham maçında müsait olmasını bekliyorum."

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MARTINEZ'İ NE BEKLİYOR? Emery'nin yorumları, takımın ikinci kalecisi Robin Olsen'in Liverpool maçında kalede olacağını gösteriyor. Martinez ise bir sonraki hafta oynanacak Spurs karşılaşmasında kalesine dönebilir.