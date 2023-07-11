Son dönemdeki performansıyla milli takıma kadar yükselen golcü oyuncu Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kadrosunu bonservisi Eyüpspor’da bulunan milli oyuncu Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla attığı gollerle dikkat çeken ve 31 lig karşılaşmasında rakip fileleri 17 kez sarsan 30 yaşındaki deneyimli santrfor, kariyerinde daha önce Beşiktaş formasıyla da boy göstermişti.

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Fenerbahçe forması giyeceği için heyecanını gizlemeyen Umut, ”Mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım da. Koca bir aile, büyük sorumluluklar… Hepsine hazırım, beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.

Umut’u kadroya katmalarından ötürü büyük mutluluk duyduklarını belirten Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise, “Çok mutluyuz. Türk merkezli yapılanmalar beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Çok kaliteli, milli takım forması giyen, pırıl pırıl, çok değerli bir rakibimizdi yakın zamana kadar ama artık bizden birisi. Umut’u kadromuza dahil ettik. 3 kulvarda hep beraber ciddi bir mesai vereceğiz. Büyük katkılar vereceğine inanıyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Süper Lig2de 116 karşılaşmaya çıkan ve bu maçlara 33 gol sığdıran Umut, son dönemde gösterdiği üst düzey performansın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından milli takıma da davet edilmişti. Türkiye’nin EURO 2024 Elemeleri’nde oynadığı Galler maçında attığı golle ay-yıldızlı takımı öne geçiren isim olmuştu.