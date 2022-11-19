Umut Nayir beş yıl ilerleyen Football Manager'de 2028 yılını değerlendirdi

Ümraniyespor'un golcü oyuncusu Umut Nayir, tatil moduyla beş yıl ilerleyen oyunda yaşananları masaya yatırdı.

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Football Manager 2023 piyasaya çıkmasıyla birlikte büyük bir ilgi görürken, popüler oyuna ilişkin dikkat çeken içerikler de devam ediyor.

Fmbaskan isimli Twitter hesabı oyunu tatil modunda beş yıl ilerletirken, beş yıl sonrasında oyunda geçen süreçte yaşananları millli futbolcu Umut Nayir ile masaya yatırdı.

FM 23'te 2028 yılına kadar ilerledik. Ümraniyespor'un golcü ismi Umut Nayir ( @UmtNayr ) kendi kariyerini yorumladı😅



Erken emeklilik şoku, 2022 Dünya Kupası, Türk oyuncuların geleceği... Hepsini yorumladık🔥



Videonun tamamı YouTube'da yayında👉 https://t.co/4ePot0Xvu7#FM23 pic.twitter.com/ZUWug6e8Am — FM (@fmbaskan) November 19, 2022

Bonservisi Eyüpspor'da olmasına rağmen kiralık olarak Ümraniyespor forması giyen ve bu sezon forma giydiği 10 karşılaşmada dört gol atan 29 yaşındaki oyuncunun, oyunda 34 yaşında emeklilik kararı alıp antrenörlüğe adım atması yıldız ismi şaşırttı.

Dünya Kupası Brezilya'nın

2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ve ilk sezonunda 10 gol atma başarısı gösteren Umut'un kariyerindeki son takım ise Samsunspor oldu.

Beş yıl ilerleye oyunda Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın 10.25 milyon dolar karşılığında Manchester United'a, sezon başında Torino'ya transfer olan genç futbolcu Emirhan İlkhan'ın ise Türkiye'ye Fenerbahçe formasıyla dönmesi dikkat çekti. Oyundaki bir diğer detay ise 2022 Dünya Kupası'nı Neymar liderliğindeki Brezilya'nın kazanması oldu.