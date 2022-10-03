Fenerbahçe'nin eski kaptanı, Shakira dedikodularına mizahla yaklaştı.

Gerard Pique ile Shakira ilişkisi, uzun yıllardır spor medyasının dikkatini çeken bir konu halinde.

Görünen o ki, çiftin ayrılığının ardından da bu haberler edecek. Bilindiği gibi, Shakira'nın Pique'den ayrılmasından sonra eski kaleci Iker Casillas ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin eski sol beki Ümit Özat'tan, bu konuyla ilgili herkesi güldüren bir yorum geldi.

Ne söylendi?

Twitter hesabını aktif bir şekilde kullanan ve genelde Fenerbahçe'ye yönelik eleştiriler yapan Özat, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Kadın (Shakira) resmen İspanya defansının arkasına sarktı"

Iker Casillas, dedikodular hakkında ne demişti?

Instagram hesabı üzerinden Shakira iddialarına yanıt veren Iker Casillas çıkan haberleri tiye aldı. Real Madrid'in eski kalecisi, Instagram hikayesinde dedikoduları tek tek paylaşarak duruma isyan etti.

Shakira'yı takip etmesinin aşk yaşadıkları anlamına gelmediğini ima eden Casillas, haberlerin yalan olduğunu söyledi.