Mauro Icardi'nin çağrısı üzerine harekete geçen Ümit Özat, daha önce vermiş olduğu sözü yerine getirdi.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Mauro Icardi'nin 21 lig golüne ulaşması, gözleri Ümit Özat'a çevirmişti.

Bilindiği gibi Fenerbahçe'nin eski kaptanı, daha önce yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım" demişti.

Bunun üzerine MKE Ankaragücü filelerini iki kez havalandıran ve 21 gole ulaşan Arjantinli yıldız, şampiyonluğun ertesi gününde Ümit Özat'a bu sözünü, "Ümit, sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı-kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz" cümleleriyle hatırlatmıştı.

Ümit Özat, bu çağrının üzerine verdiği sözü tuttu ve sarı-kırmızı olmasa da, saçını kırmızıya boyattı.

Sosyal medyadaki görüntülerde kuaförlerin, Fenerbahçe'nin eski kaptanının saçını sprey ile boyadığı görülüyor.

Özat'ın saçını boyatmasının ardından Mauro Icardi'nin bu duruma yorum yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.