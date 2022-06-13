Uluslar Ligi'nde şov yapan Serdar Dursun dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı

Milli formayla attığı gollerle kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren gurbetçi oyuncu, Uluslar Ligi'nin en iyilerinden biri oldu.

Burak Yılmaz'ın Portekiz ile oynanan Dünya Kupası play off karşılaşmasının ardından milli takımın yeni golcüsünün kim olacağı büyük bir merakla beklenirken, ay-yıldızlı formayı oldukça geç giyen ancak gollerini arka arkaya atan Serdar Dursun oldukça önemli bir başarıya imza attı. Serdar istatistiklere göre Uluslar Ligi'nin en iyi golcüsü oldu.

Opta'nın paylaştığı bilgiye göre Uluslar Ligi'nde en az 90 dakika süre alan oyuncuların dakika başına gol ortalamaları incelendiğinde, 160 dakikada dört gol atan Serdar aldığı süreyi en iyi değerlendiren isim oldu. Ortalama her 40 dakikada bir gol atan Serdar, bu istatistiğiyle Karim Benzema ve Robert Lewandowski gibi yıldızları geride bıraktı.

EURO 2020 kadrosuna alınmamıştı

Dünya Kupası yolunda düzenlenen elemelerde de sahada kaldığı 49 dakikaya iki gol sığdıran Serdar, toplamda yedi milli maçta yedi gole ulaştı ve maç başına bir gol ortalaması yakaladı. Bundesliga 2'de 2020-2021 sezonunu 33 maçta 27 golle tamamlayarak gol kralı olan Serdar'ın EURO 2020 kadrosuna alınmaması da eleştiri unsuru olmuştu.

Darmstadt 98 ile kontratının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan ve kulüpteki ilk sezonunda zaman zaman sakatlıklarla boğuşmasına rağmen 15 gol atmayı başaran 30 yaşındaki yıldız oyuncu, Türkiye'de daha önce Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları da giymiş ancak tutunamamıştı.

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