Bayern Münih’i iki farklı dönemde kulüp başkanlığı da yapan efsane ismi Uli Hoeness, Oliver Kahn’ın kulüpte CEO olarak görev yapmasının bir hata olduğunu söyledi.
Julian Nagelsmann’ın görevden alınmasıyla başlayan sürecin sonunda şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından görevine son verilen Kahn’ın durumunu değerlendiren Hoeneß, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Uli Hoeness ne söyledi?
“Geriye dönüp baktığımızda Kahn’ı CEO yapmak bir hataydı.
Bu itiraf etmemiz gereken bir gerçek. Kahn son derece zeki bir adam ama bu görevde büyük bir hayal kırıklığı oldu. Onun kariyerine ve kişiliğine büyük bir saygı duyuyorum.
Bir oyuncu olarak Bayern Münih için çok şey yaptı.
CEO olarak beklentileri karşılamasa da Kahn’a kapım her zaman açık”
Ne olmuştu?
Dünya Kupası’nın ardından Bayern Münih oyuncularının performansının düştüğünü belirten Kahn, sportif direktör Hasan Salihamidzic ile birlikte aldığı kararın ardından Julian Nagelsmann’ın görevine son verilmişti.
Yeni teknik direktör olarak Thomas Tuchel’i seçen ikilinin bu tercihi, Bayern’in Şampiyonlar Ligi’nden elenmesine ve ligde son haftaya ikinci sırada girmesine neden olmuştu.