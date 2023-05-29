Bayern Münih’i iki farklı dönemde kulüp başkanlığı da yapan efsane ismi Uli Hoeness, Oliver Kahn’ın kulüpte CEO olarak görev yapmasının bir hata olduğunu söyledi.

Julian Nagelsmann’ın görevden alınmasıyla başlayan sürecin sonunda şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından görevine son verilen Kahn’ın durumunu değerlendiren Hoeneß, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Geriye dönüp baktığımızda Kahn’ı CEO yapmak bir hataydı.

Bu itiraf etmemiz gereken bir gerçek. Kahn son derece zeki bir adam ama bu görevde büyük bir hayal kırıklığı oldu. Onun kariyerine ve kişiliğine büyük bir saygı duyuyorum.

Bir oyuncu olarak Bayern Münih için çok şey yaptı.

CEO olarak beklentileri karşılamasa da Kahn’a kapım her zaman açık”