Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği, Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko savaşta hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna işgali hala devam ederken ülkede siviller de hayatını kaybediyor.

Ukrayna'daki bazı vatandaşlar ülkeden ayrılsa da bazıları savaşın ortasındaki yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Ne oldu?

Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), Ukraynalı iki futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Karpaty Lviv'in 21 yaşındaki oyuncusu Vitalii Sapylo, Kiev yakınlarında çatışmada hayatını kaybetti.

FC Gostomel forması giyen 25 yaşındaki Dmytro Martynenko ise evine yapılan bombalama nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Martynenko, yaşadıkları eve isabet eden bomba sonucunda annesiyle birlikte yaşamını yitirdi. 7 yaşındaki kız kardeşinin kafasına şarapnel parçası isabet etti ve durumunun ağır olduğu belirtilmekte. Babası ise bu saldırı sonucunda hayatta kaldı.

Altyapı eğitimini Luhansk'ta alan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Kiev bölgesinin amatör ikinci liginde gol kralı olmuş ve şampiyonanın en iyi oyuncusu seçilmişti.

Rusya'ya nasıl yaptırımlar uygulandı?

FIFA ile UEFA arasında yapılan görüşmelerin ardından, ikinci bir karara dek Rus takımlarının tüm futbol müsabakalarından men edildiği açıklandı.

Rus şirketleri ve Rus organizasyonlarıyla yapılan sponsorluk anlaşmaları birer birer sonlandırılırken, uzun süredir Rusya Futbol Birliği'yle çalışan Adidas da bağları koparma kararı aldı.

Adidas, Rusya hükümeti ve bağlı kurumlarla ilişkilerini askıya aldığını belirten bir açıklama yayınladı. Avrupa'nın en büyük spor giyim markası olan Almanya merkezli Adidas, 2008'den bu yana Rusya milli takımının forma üreticisiydi.

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