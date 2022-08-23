Futbol, işgal altında olan ülkeye geri dönüyor, ancak her şey gibi onun da şartları değişti.

Ukrayna'da Profesyonel ligler, Rusya'nın askeri işgalinin ardından şubat ayında sonlandırılmıştı. Aralık ayının ortasından bu yana hiçbir rekabetçi eylem yapılmadı. Shakhtar Donetsk'in Metalist Kharkiv ile karşılaşmasıyla salı günü yeni bir lig başlayacak. Ancak, potansiyel askeri tehditlere karşı çok büyük önlemler alındı.

Ne söylendi?

Shakhtar Donetsk Kaptanı Taras Stepanenko, Associated Press'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Alarm durumunda kurallarımız var. Beklenmeyen bir tehlikeyle karşılaştığımız anda hemen yer altına inmemiz gerekiyor.

"Ama takımların ve oyuncuların bu olaydan dolayı gurur duyacaklarını düşünüyorum.

"Biz hazırız, güçlüyüz ve bence tüm dünyaya Ukrayna'nın yaşam şeklini ve kazanma isteğini göstereceğiz."

65.000 kişilik Olimpiyat Stadı'na hiçbir taraftar katılmayacak ve oyuncular hava saldırısı durumunda, sirenlerin çalmasıyla hemen aksiyon alacak.

Acil durum ilan edildikten sonra, sporcular yer altına inip bomba tehlikesine karşı güvenlikli bölgeye geçecekler.

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Ukrayna ligi 16 takımla başlayacak, Desna Chernihiv ve Mariupol kendi şehirlerinde yaşanan yıkım nedeniyle ligde yer alamayacaklar.

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Sırada ne var?

Tüm maçlar, Kiev'de ve çevresinde veya başkentin daha batısında oynanacak.

Ve Avrupa maçları; Polonya, Slovakya ve İsveç'te oynanacak

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