UEFA, Zlatan Ibrahimovic'in bahis cezasını açıkladı

Milan'ın yıldız ismi Zlatan Ibrahimovic, bir bahis şirketiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle ceza aldı.

Avrupa futbolunun patronu UEFA, geçtiğimiz günlerde Zlatan Ibrahimovic hakkında, bahis şirketleriyle bağlantısı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

UEFA tarafından atanan bir müfettişin yürüttüğü soruşturma sonucunda tecrübeli yıldıza 50 bin euro para cezası verildi.

İsveçli yıldıza bahis şirketleriyle bağlantısını kesmesi uyarısında bulunulurken gereken önlemleri almadığı gerekçesiyle Milan'a da 25 bin euro ceza kesildi.

Geçmişte, İsveç basınında Zlatan Ibrahimovic'in bir bahis şirketiyle finansal bağlantılar olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Euro 2020'de yok

Uzun bir aradan sonra İsveç Milli Takımı'na seçilen İsveçli golcü, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun dizindeki sakatlık henüz geçmedi.

Bu sezon İtalya Serie A'da 19 karşılaşmada görev yapan Zlatan bu maçlarda 15 gol atarken iki kez de asist yaptı. 39 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda ise 27 kez forma giydi.

Zlatan bu maçlarda ise 17 kez gol sevinci yaşarken üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Milan, Zlatan Ibrahimovic ile 22 Nisan'da bir yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı.