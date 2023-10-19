Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın yıldızı Yunus Akgün'üm 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya karşı attığı gol, haftanın en iyi golüne aday gösterildi.
UEFA'nın resmî internet sitesinde yer alan oylamada, 58. dakikada gelen şık gol, seçenekler arasında yer aldı.
Ukraynalı Mihaylo Mudryk, İsviçreli Xherdan Shaqiri ve Sırp santrfor Aleksandar Mitrovic'in goller, aynı kategoride aday gösterilen goller arasında yerini buldu.
Oylama cuma günü saat 16.00'da sona erecek.
Yunus Akgün'ü ne bekliyor?
Letonya maçında harika bir gol kaydeden kanat oyuncusu, millî aranın ardından Leicester City'ye geri döndü.
İngiltere Championship'te mücadele eden Leicester City, hafta sonunda Swansea City deplasmanında sahaya çıkacak.
Tilkiler, 21 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de bu deplasmanda 3 puan arayacak.
Yunus Akgün'ün Swansea City ile oynanacak karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.