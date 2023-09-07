UEFA Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor?

Samet Çayır
UEFA Champions LeagueGetty Images
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup maçları ne zaman başlıyor? GOAL Türkiye bildiriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu büyük bir heyecanla başlıyor. Birçok takım grup aşamalarında yer alabilmek için elemelerde ciddi acılar çekti ve sonunda zafere ulaştı.

Yeni sezonda grup aşamasında maçlar eylül ayında başlayacak. İlk hafta mücadeleleri 19 Eylül Salı ve 20 Eylül Çarşamba akşamı oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları şu şekilde:

Haberin devamı aşağıda
GrupMaçTarihSaat
E GrubuFeyenoord - Celtic19 Eylül Salı22.00
E GrubuLazio - Atletico Madrid19 Eylül Salı22.00
F GrubuAC Milan - Newcastle United19 Eylül Salı19.45
F GrubuPSG - Borussia Dortmund19 Eylül Salı22.00
G GrubuYoung Boys - Leipzig19 Eylül Salı19.45
G GrubuManchester City - Kızılyıldız19 Eylül Salı22.00
H GrubuBarcelona - Royal Antwerp19 Eylül Salı22.00
H GrubuShakhtar Donetsk - Porto19 Eylül Salı22.00
A GrubuGalatasaray - Kopenhag20 Eylül Çarşamba19.45
A GrubuBayern Münih - M. United20 Eylül Çarşamba22.00
B GrubuArsenal - PSV20 Eylül Çarşamba22.00
B GrubuSevilla Lens20 Eylül Çarşamba22.00
C GrubuReal Madrid - Union Berlin20 Eylül Çarşamba19.45
C GrubuBraga - Napoli20 Eylül Çarşamba22.00
D GrubuBenfica - Salzburg20 Eylül Çarşamba22.00
D GrubuR.Sociedad - Inter20 Eylül Çarşamba22.00

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