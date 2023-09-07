UEFA Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup maçları ne zaman başlıyor? GOAL Türkiye bildiriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu büyük bir heyecanla başlıyor. Birçok takım grup aşamalarında yer alabilmek için elemelerde ciddi acılar çekti ve sonunda zafere ulaştı.

Yeni sezonda grup aşamasında maçlar eylül ayında başlayacak. İlk hafta mücadeleleri 19 Eylül Salı ve 20 Eylül Çarşamba akşamı oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları şu şekilde:

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