UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GOAL Türkiye, bildiriyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesinde, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Molde'yi evinde 2-1 ile geçerek grup aşamasına katılmaya hak kazandı.

Devler Ligi'nde 17. kez mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, şimdi tüm heyecanla rakiplerini bekliyor. Peki Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda yeni sezonu grup aşaması kuraları ne zaman?

GOAL Türkiye, göz atıyor.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun grup aşaması kura çekimi, 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Monaco'da düzenlenecek olan kura çekimi Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında muhtemel rakipleri

İşte kuraya dördüncü gruptan katılacak olan sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunda grup aşamasında muhtemel rakipleri...