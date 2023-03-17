UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimine Barcelona ve Ajax'ın eski yıldızı Patrick Kluivert ile Hamit Altıntop katıldı.
Eşleşmeler şu şekilde:
Real Madrid - Chelsea
Inter - Benfica
Manchester City - Bayern Münih
AC Milan - Napoli
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yolu nasıl?
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yolu da belli oldu. Buna göre Milan - Napoli eşleşmesinde turu geçecek takım, Benfica - Inter eşleşmesinin galibi ile yarı final oynayacak.
Real Madrid - Chelsea eşleşmesini galip tamamlayacak takım ise Manchester City - Bayern Münih eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Turnuvada çeyrek finalin ilk maçları 11 - 12 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18 - 19 Nisan'da oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlar ne zaman oynanacak?
Turnuvada yarı final müsabakaları 9 - 10 ve 16 - 17 Mayıs'ta gerçekleşecek.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki dev final ise 10 Haziran'da oynanacak.