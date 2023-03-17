Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda çeyrek final eşleşmeleri ve yarı final yolu belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimine Barcelona ve Ajax'ın eski yıldızı Patrick Kluivert ile Hamit Altıntop katıldı.

Eşleşmeler şu şekilde:

Real Madrid - Chelsea

Inter - Benfica

Manchester City - Bayern Münih

AC Milan - Napoli

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yolu nasıl?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yolu da belli oldu. Buna göre Milan - Napoli eşleşmesinde turu geçecek takım, Benfica - Inter eşleşmesinin galibi ile yarı final oynayacak.

Real Madrid - Chelsea eşleşmesini galip tamamlayacak takım ise Manchester City - Bayern Münih eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Turnuvada çeyrek finalin ilk maçları 11 - 12 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18 - 19 Nisan'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlar ne zaman oynanacak?

Turnuvada yarı final müsabakaları 9 - 10 ve 16 - 17 Mayıs'ta gerçekleşecek.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki dev final ise 10 Haziran'da oynanacak.