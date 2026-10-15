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UEFA Champions League Trophy(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

UEFA, Şampiyonlar Ligi haftasının en iyi oyuncusunu açıkladı

Galatasaray - Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
LASK - Liverpool
LASK
Liverpool
Viking - Bayern Münih
Viking
Bayern Münih
Inter - Club Brugge
Inter
Club Brugge
B. Barcola
L. Yamal
H. Kane
N. Tresoldi
Türkiye
İspanya
Avusturya
İngiltere
Norveç
Almanya
İtalya
Belçika
Fransa

Haftada göze çarpan bir gol bolluğu yaşandı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, bugün perşembe günü, maçları salı ve çarşamba günleri oynanan Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasının en iyi oyuncusunu açıkladı.

 Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci haftası, dün akşam çarşamba günü, büyük bir heyecan ve bariz bir gol yağmuru eşliğinde tamamlandı.

Bugün ise UEFA, dün akşam LASK ağlarına hat-trick yapan Liverpool'un yıldızı Bradley Barcola'nın haftanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandığını açıkladı.

Ödül, Liverpool'un Avusturya'da 6-3'lük ezici galibiyetinde kilit rol oynayan eski Paris Saint-Germain oyuncusuna hak ettiği şekilde gitti.

Paris Saint-Germain'den 145 milyon euro karşılığında transfer olan oyuncu, bu maçta yeni kulübündeki ilk gollerini kaydetme fırsatını değerlendirdi.

Inter Milan ağlarına yine bir hat-trick yapan Nicolo Tresoldi (Club Brugge) ikinci sırada yer aldı.

 Viking karşısında iki gol atan Harry Kane (Bayern Münih) üçüncü olurken, Galatasaray karşısında (1-4) iki asist yapan Lamine Yamal (Barcelona) dördüncü sırada yer aldı.



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