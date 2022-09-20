Rusya, 2024'te gerçekleşecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almayacak.

UEFA, Rusya'nın Euro 2024'te yer almayacağını duyurdu.

9 Ekim'de Almanya'da gerçekleştirilecek olan Euro 2024 Elemeleri kura çekimi öncesinde karar, resmî olarak bildirildi.

UEFA bu kararı, UEFA İcra Komitesi'nin 28 Şubat 2022'de aldığı karara dayandırdı.

Ne söylendi?

UEFA'nın resmî internet sitesinden salı akşamı yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Rus takımlarının, UEFA İcra Komitesi'nin 28 Şubat 2022 tarihli ve Spor Tahkim Mahkemesi tarafından 15 Temmuz 2022'de onaylanan kararının ardından UEFA organizasyonlarına katılımı askıya alınmıştır.

"Bu sebeple Rusya Milli Takımı, EURO 2024 elemelerinde yer alamayacaktır."

Başka ne söylendi?

UEFA, aynı zamanda Euro 2024 elemelerine 53 takımın katılacağını ve ev sahibi Almanya haricinde 10 grupta birinciler ve ikincilerin doğrudan turnuvada yer alacağını da duyurdu.

Organizasyonda yer alacak diğer üç takım ise play-off ile belli olacak.