UEFA, Euro 2024 Elemeleri kapsamında oynanacak olan Kosova - İsrail maçını ileri bir tarihe erteledi.

Filistin ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların etkisi futbola da yansımaya başladı. Millî arada oynanması gereken Kosova - İsrail mücadelesi, ertelendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada 15 Ekim Pazar günü saat 21.45'te oynanması beklenen karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Mücadelenin yeni tarihinin yakında açıklanacağı bildirildi.

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İsrail hangi grupta?

Şu sıralar oldukça karışık olan İsrail, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'nda yer alıyor.

Grupta 6 maça çıkan Alon Hazan'ın öğrencileri 11 puanla 3. sırada bulunuyor. İsrail, Kosova maçı dışında grupta İsviçre, Romanya ve Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Kosova - İsrail maçının ne zaman hangi şartlarda oynanacağını ise UEFA bildirecek.