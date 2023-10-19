Silahlı saldırı nedeniyle devre arasında son bulan Belçika - İsveç maçının sonucu 1-1 olarak tayin edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşanan silahlı saldırı nedeniyle, iki İsveç taraftarının ölümünün ardından yarıda kalan Belçika - İsveç maçının akbeti belli oldu.

UEFA İcra Komitesi, devre arasında son bulan Belçika - İsveç maçındaki 1-1'lik skorun, karşılaşmanın nihai skoru olarak tayin edildiğini açıkladı.

Bu durumda iki takım da sahadan birer puanla ayrılmış oldu.

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Brüksel'de neler yaşandı?

Belçika ile İsveç arasında oynanan EURO 2024 Elemeleri grup aşaması maçı, Brüksel şehir merkezinde yaşanan talihsiz olayların, maç başlamadan önce stadyumda bulunanlara duyurulması nedeniyle devre arasında tatil edildi.

İki takım oyuncuları, devre arasında haberi duyduktan sonra ikinci yarıya çıkmadı ve UEFA, maçı tatil etti.

Daha sonra İsveç taraftarları, güvenlik nedeniyle sabah 04.00'e kadar stadyumda bekletildi. Ardından polisler eşliğinde stadyumdan çıkan İsveçliler, yoğun güvenlik önlemleri altında otelde sabahladı.

Bu arada Tunus asıllı saldırgan, ertesi sabah bir kafede bulunup Belçika polisi tarafından öldürüldü.