Negreira skandalı, UEFA'nın soruşturma başlatacağını duyurmasıyla birlikte Barcelona için sorun yaratmaya devam ediyor.

NE OLDU? Barcelona; kulübün 2001 ve 2018 yılları arasında eski Hakemler Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya toplam 7,3 milyon euro ödeme yaptığının ortaya çıkmasının ardından kendisini bir fırtınanın ortasında buldu. Resmî olarak yolsuzlukla suçlanan La Liga devi, mahkemede adını temize çıkarmaya yemin ederken aynı zamanda rakip kulüpler ve taraftarlardan şiddetli eleştiriler aldı. Barça'ya son darbe ise UEFA'dan geldi.

NE SÖYLENDİ? Şimdi ise Avrupa futbolunun yönetim organının, davaya müdahil olacağı ortaya çıktı. UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) Maddesi uyarınca, UEFA Etik ve Disiplin Müfettişleri, bugün bu konuyla bağlantılı olarak FC Barcelona tarafından UEFA'nın yasal çerçevesinin potansiyel ihlaline ilişkin bir soruşturma yürütmek üzere atanmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi, zamanı geldiğinde sunulacaktır."

BÜYÜK RESİM: Barcelona, Negreira'ya yapılan ödemeler konusunda yanlış bir şey yapmadıklarını ve maç hakemlerin hiçbir zaman kendilerine iyilik yapmadıklarını iddia ediyor.

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