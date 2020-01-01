UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları sona erdi. İşte yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi...

UEFA 'nde çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Bilindiği üzere turnuvanın kalan bölümü, "Sekizli Final" adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle 'nın Düsseldorf, Köln, Duisburg ve Gelsenkirchen şehirlerinde oynanıyor.

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Çeyrek finalde Pazartesi ve Salı günü oynanan maçlar sonunda yarı finale yükselen takımlar , , ve oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu: