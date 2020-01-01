Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

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UEL Trophy
Getty Images
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları sona erdi. İşte yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi...

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Bilindiği üzere turnuvanın kalan bölümü, "Sekizli Final" adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle Almanya'nın Düsseldorf, Köln, Duisburg ve Gelsenkirchen şehirlerinde oynanıyor.

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Çeyrek finalde Pazartesi ve Salı günü oynanan maçlar sonunda yarı finale yükselen takımlar Manchester United, Inter, Shakhtar Donetsk ve Sevilla oldu. 

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    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:

    MAÇ TARİH
    Sevilla - Manchester United 16 Ağustos / 22:00
    Inter - Shakhtar Donetsk 17 Ağustos / 22:00

     

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