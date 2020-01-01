UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
Bilindiği üzere turnuvanın kalan bölümü, "Sekizli Final" adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle Almanya'nın Düsseldorf, Köln, Duisburg ve Gelsenkirchen şehirlerinde oynanıyor.
Çeyrek finalde Pazartesi ve Salı günü oynanan maçlar sonunda yarı finale yükselen takımlar Manchester United, Inter, Shakhtar Donetsk ve Sevilla oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:
|MAÇ
|TARİH
|Sevilla
|-
|Manchester United
|16 Ağustos / 22:00
|Inter
|-
|Shakhtar Donetsk
|17 Ağustos / 22:00