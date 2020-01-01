UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi
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Dünya üzerinde hızlı yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını spor organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor.
UEFA, yaptığı açıklamayla Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 12 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Sevilla - Roma ve Inter - Getafe maçlarının ertelendiğini duyurdu.
İspanya ve İtalya arasındaki seyahat kısıtlamaları, bu kararın verilmesindeki neden olarak açıklandı.
UEFA, bu iki maçla ilgili alınacak diğer kararları daha sonra vereceğini belirtti.
Roma önceki saatlerde yaptığı açıklamayla uçuş yasağı nedeniyle takımın İspanya'ya gidemeyeceğini duyururken; Inter'in rakibi Getafe'nin başkanı Angel Torres ise İtalya'ya gitmek istemediklerini söylemişti.