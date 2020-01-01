UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi

Turnuvanın son 16 turunda oynanması planlanan Sevilla - Roma ve Inter - Getafe maçları ileri bir tarihe ertelendi.

Dünya üzerinde hızlı yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını spor organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor.

UEFA, yaptığı açıklamayla Son 16 Turu'nda 12 Mart Perşembe günü oynanması planlanan - ve - maçlarının ertelendiğini duyurdu.

Haberin devamı aşağıda

İspanya ve İtalya arasındaki seyahat kısıtlamaları, bu kararın verilmesindeki neden olarak açıklandı.

Daha fazla takım

UEFA, bu iki maçla ilgili alınacak diğer kararları daha sonra vereceğini belirtti.

Roma önceki saatlerde yaptığı açıklamayla uçuş yasağı nedeniyle takımın İspanya'ya gidemeyeceğini duyururken; Inter'in rakibi Getafe'nin başkanı Angel Torres ise İtalya'ya gitmek istemediklerini söylemişti.