UEFA Avrupa Ligi son 32 turu toplu sonuçları
Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına 3-1 mağlup oldu.
Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Belçika ekibi Club Brugge, öne geçtiği maçta Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yarı final oynayan Hollanda temsilcisi Ajax ise deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye 2-0 yenildi.
İngiltere Premier Lig ekipleri 23:00'te başlayan maçlarda 2'de 2 yaptı. Arsenal deplasmanda Olympiakos'u 1-0, Wolverhampton ise kendi evinde Espanyol'u 4-0 mağlup etti.
Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Rangers ise 2-0 geriye düştüğü maçta Braga'yı 3-2 mağlup etti.
Bir diğer önemli maçta ise Bayer Leverkusen, Porto'yu 2-1'lik skorla geçti.
Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 2-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 4-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya): 0-2
Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere): 1-1
Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya): 1-1
Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1
Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda): 2-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir: 3-1
APOEL (Güney Kıbrıs) - Basel (İsviçre): 0-3
Roma (İtalya) - Gent (Belçika): 1-0
AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK Linz (Avusturya): 1-1
Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 2-1
Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1
Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 3-2
Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç): 2-1
Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya): 4-0