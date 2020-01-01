Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu toplu sonuçları

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(C) Getty Images / Goal
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda ilk maçlar tamamlandı.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına 3-1 mağlup oldu. 

Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Belçika ekibi Club Brugge, öne geçtiği maçta Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yarı final oynayan Hollanda temsilcisi Ajax ise deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye 2-0 yenildi.

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    İngiltere Premier Lig ekipleri 23:00'te başlayan maçlarda 2'de 2 yaptı. Arsenal deplasmanda Olympiakos'u 1-0, Wolverhampton ise kendi evinde Espanyol'u 4-0 mağlup etti.

    Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Rangers ise 2-0 geriye düştüğü maçta Braga'yı 3-2 mağlup etti.

    Bir diğer önemli maçta ise Bayer Leverkusen, Porto'yu 2-1'lik skorla geçti.

    Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

    İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 2-1

    Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 4-1

    Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya): 0-2

    Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere): 1-1

    Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya): 1-1

    Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1

    Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda): 2-0

    Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir: 3-1

    APOEL (Güney Kıbrıs) - Basel (İsviçre): 0-3

    Roma (İtalya) - Gent (Belçika): 1-0

    AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK Linz (Avusturya): 1-1

    Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 2-1

    Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1

    Haberin devamı aşağıda

    Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 3-2

    Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç): 2-1

    Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya): 4-0

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