UEFA Avrupa Ligi son 32 turu toplu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda ilk maçlar tamamlandı.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol , deplasmanda 'in takımına 3-1 mağlup oldu.

'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda üçüncü olarak yoluna UEFA 'nde devam eden ekibi , öne geçtiği maçta ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yarı final oynayan temsilcisi ise deplasmanda İspanyol ekibi 'ye 2-0 yenildi.

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İngiltere Premier Lig ekipleri 23:00'te başlayan maçlarda 2'de 2 yaptı. deplasmanda Olympiakos'u 1-0, Wolverhampton ise kendi evinde 'u 4-0 mağlup etti.

Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı ise 2-0 geriye düştüğü maçta Braga'yı 3-2 mağlup etti.

Bir diğer önemli maçta ise , 'yu 2-1'lik skorla geçti.

Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

( ) - (Portekiz): 2-1

( ) - Salzburg ( ): 4-1

Ludogorets (Bulgaristan) - (İtalya): 0-2

Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere): 1-1

Cluj (Romanya) - (İspanya): 1-1

Kopenhag ( ) - (İskoçya): 1-1

Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda): 2-0

Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir: 3-1

APOEL (Güney Kıbrıs) - (İsviçre): 0-3

(İtalya) - Gent (Belçika): 1-0

AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK Linz (Avusturya): 1-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 2-1

Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1

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Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 3-2

(Almanya) - Malmö (İsveç): 2-1

Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya): 4-0