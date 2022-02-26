2001'de Nou Camp'ta Barcelona'ya Galatasaray formasıyla gol atan Ümit Karan, UEA Avrupa Ligi’nde yeniden eşleşen iki takım arasında oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Barcelona’ya attığı golün önemine vurgu yapan Karan, iki takım arasında oynanacak maç öncesinde insaların attığı golü hala hatırladığına değindi.

İspanyol ekibinin zor bir rakip olduğunun altını çizen Ümit Karan, Galatasaraylı oyuncuların sahada savaşması gerektiğini söyledi.

Ümit Karan; sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig’de iyi bir durumda olmadığını, ancak Avrupa’da her şeyin farklı olabileceğini belirtiyor.

Ne söylendi?

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın Barcelona ile eşleşmesini Fanatik’e değerlendiren sarı-kırmızılı ekibin eski golcüsü Ümit Karan şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'la Barcelona'ya gol atmak hayalimdi ve bu gerçeğe dönüştü. Barcelona'ya attığım gol benim için unutulmazdır.

“Barcelona eşleşmesinden hemen sonra benim attığım gol insaların aklına geliyorsa bu durum bile atılacak bir golün önemini gösteriyor.

“Barcelona zor bir rakip, ama Galatasaraylı futbolcuların sahada savaşması gerekiyor."

Galatasaray’ın Süper Lig’de zor günler geçirmesinin Avrupa’ya yansımayacağını da düşünen Ümit Karan, "Tarih boyunca değişmeyen tek şey Galatasaray'ın Avrupa 'Fatihi' olmasıdır.

“Ligde ne kadar kötü olursa olsun Avrupa arenası çok farklı bir yer.

“Grup aşamasında da kimse Galatasaray'a şans vermiyordu, ancak lider çıktılar.

“Barcelona elbette zor bir rakip ama Galatasaraylı futbolcuların o formanın hakkını vermek için sahada savaşması gerekiyor.

“Barcelona'ya karşı oynamak 20 yılda bir bile zor gerçekleşen bir olay. Bu ciddiyetle sahaya çıksınlar.

“Galatasaraylı futbolcuların taraftarın da desteğini arkasına alarak en iyisini yapacaklarını düşünüyorum” dedi.

Ümit Karan’ın gol attığı Barcelona ile Galatasaray arasındaki maçta ne oldu?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkabilmek için iki grup aşamasının geçilmesi gerektiği dönemde oynanan son 16 grubu'nda ölüm grubuna düşen Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, Roma ve Liverpool olmuştu.

Mircea Lucescu'nun takımı Camp Nou'daki ilk maçta Ümit Karan ve Andres Fleurquin'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlasa da ikinci yarı alan Arjantinli Javier Saviola attığı iki golle skoru dengelemişti.

Capone ve Hakan Ünsal'ın atılmasıyla maçı 10 kişi tamamlayan Galatasaray önemli bir fırsatı değerlendirememişti.

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