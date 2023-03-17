UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminin ardından son sekiz takım şu şekilde eşleşti:
Manchester United - Sevilla
Sporting CP - Juventus
Feyenoord - AS Roma
Bayer Leverkusen - Union SG
UEFA Avrupa Ligi'ne yarı final yolu nasıl?
Juventus - Sporting CP eşleşmesinin galibi, Manchester United - Sevilla eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Feyenoord - AS Roma eşleşmesinin galibi ise Leverkusen - Union SG eşleşmesinde tur atlayan takım ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Turnuvada çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 20 Nisan'da yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Turnuvada yarı final maçları 11 ve 18 Mayıs'ta oynanacak.
Final maçı ise 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanacak.