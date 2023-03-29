UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samet Çayır
|
Europa League sorteo cuartos de finalGetty Images
Avrupa LigiManchester United

UEFA Avrupa Ligi, nisan ayındaki maçlarla devam edecek. Peki Avrupa Ligi Çeyrek Final maçları ne zaman? GOAL Türkiye, bildiriyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonunda yolun sonuna yavaş yavaş geliniyor. Son 16 turundan zaferle ayrılmayı başaran sekiz takım, çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Bu turu geçen takımlar yarı finale yükselecek ve kupaya bir adım daha yaklaşacak.

Peki UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçları ne zaman oynanacak?

GOAL Türkiye, inceliyor.

UEFA Avrupa Ligi ne zaman oynanacak?

Milli aranın sona ermesinin ardından nisan ayında kulüp futbolu kaldığı yerden devam edecek. UEFA Avrupa Çeyrek Final ilk maçları ise 13 Nisan Perşembe günü başlayacak.

Çeyrek finalde Feyenoord - AS Roma, Bayer Leverkusen - U.S Gilloise, Juventus - Sporting CP ve Manchester United - Sevilla maçları oynanacak.

İşte UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maç programı:

TarihSaatMaç
13 Nisan Perşembe19.45Feyenoord - AS Roma
13 Nisan Perşembe22.00Bayer Leverkusen - U.S Gilloise
13 Nisan Perşembe22.00Juventus - Sporting CP
13 Nisan Perşembe22.00Manchester United - Sevilla

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçları ne zaman?

13 Nisan'da oynanacak ilk maçların ardından gözler rövanş karşılaşmalarına çevrilecek. Rövanş mücadeleleri ise 20 Nisan'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarının programı şu şekilde:

TarihSaatMaç
20 Nisan Perşembe22.00AS Roma - Feyenoord
20 Nisan Perşembe22.00Sevilla - Manchester United
20 Nisan Perşembe22.00Juventus - Sporting CP
20 Nisan Perşembe22.00U.S Gilloise - Bayer Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları EXXEN ekranlarından yayınlanıyor. Çeyrek final maçları da EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

Editörün Seçtikleri