UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonunda yolun sonuna yavaş yavaş geliniyor. Son 16 turundan zaferle ayrılmayı başaran sekiz takım, çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.
Bu turu geçen takımlar yarı finale yükselecek ve kupaya bir adım daha yaklaşacak.
Peki UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçları ne zaman oynanacak?
GOAL Türkiye, inceliyor.
UEFA Avrupa Ligi ne zaman oynanacak?
Milli aranın sona ermesinin ardından nisan ayında kulüp futbolu kaldığı yerden devam edecek. UEFA Avrupa Çeyrek Final ilk maçları ise 13 Nisan Perşembe günü başlayacak.
Çeyrek finalde Feyenoord - AS Roma, Bayer Leverkusen - U.S Gilloise, Juventus - Sporting CP ve Manchester United - Sevilla maçları oynanacak.
İşte UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maç programı:
|Tarih
|Saat
|Maç
|13 Nisan Perşembe
|19.45
|Feyenoord - AS Roma
|13 Nisan Perşembe
|22.00
|Bayer Leverkusen - U.S Gilloise
|13 Nisan Perşembe
|22.00
|Juventus - Sporting CP
|13 Nisan Perşembe
|22.00
|Manchester United - Sevilla
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçları ne zaman?
13 Nisan'da oynanacak ilk maçların ardından gözler rövanş karşılaşmalarına çevrilecek. Rövanş mücadeleleri ise 20 Nisan'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarının programı şu şekilde:
|Tarih
|Saat
|Maç
|20 Nisan Perşembe
|22.00
|AS Roma - Feyenoord
|20 Nisan Perşembe
|22.00
|Sevilla - Manchester United
|20 Nisan Perşembe
|22.00
|Juventus - Sporting CP
|20 Nisan Perşembe
|22.00
|U.S Gilloise - Bayer Leverkusen
UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları EXXEN ekranlarından yayınlanıyor. Çeyrek final maçları da EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.