UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi, nisan ayındaki maçlarla devam edecek. Peki Avrupa Ligi Çeyrek Final maçları ne zaman? GOAL Türkiye, bildiriyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonunda yolun sonuna yavaş yavaş geliniyor. Son 16 turundan zaferle ayrılmayı başaran sekiz takım, çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Bu turu geçen takımlar yarı finale yükselecek ve kupaya bir adım daha yaklaşacak.

Peki UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçları ne zaman oynanacak?

GOAL Türkiye, inceliyor.

UEFA Avrupa Ligi ne zaman oynanacak?

Milli aranın sona ermesinin ardından nisan ayında kulüp futbolu kaldığı yerden devam edecek. UEFA Avrupa Çeyrek Final ilk maçları ise 13 Nisan Perşembe günü başlayacak.

Çeyrek finalde Feyenoord - AS Roma, Bayer Leverkusen - U.S Gilloise, Juventus - Sporting CP ve Manchester United - Sevilla maçları oynanacak.

İşte UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maç programı:

Tarih Saat Maç 13 Nisan Perşembe 19.45 Feyenoord - AS Roma 13 Nisan Perşembe 22.00 Bayer Leverkusen - U.S Gilloise 13 Nisan Perşembe 22.00 Juventus - Sporting CP 13 Nisan Perşembe 22.00 Manchester United - Sevilla

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçları ne zaman?

13 Nisan'da oynanacak ilk maçların ardından gözler rövanş karşılaşmalarına çevrilecek. Rövanş mücadeleleri ise 20 Nisan'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarının programı şu şekilde:

Tarih Saat Maç 20 Nisan Perşembe 22.00 AS Roma - Feyenoord 20 Nisan Perşembe 22.00 Sevilla - Manchester United 20 Nisan Perşembe 22.00 Juventus - Sporting CP 20 Nisan Perşembe 22.00 U.S Gilloise - Bayer Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları EXXEN ekranlarından yayınlanıyor. Çeyrek final maçları da EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.