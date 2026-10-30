İtalya Serie A'nın stc tv üzerinden yayınlanan 10. hafta müsabakaları, yarın cumartesi günü oynanacak 3 maçla başlayacak.

Roma, Udinese'ye konuk olurken, Bologna ise Monza'yı ağırlayacak; ardından Milan ile Inter arasındaki öfke derbisi gelecek.

Serie A puan tablosunda Roma 21 puanla üçüncü sırada yer alırken, Udinese 5 puanla 17. basamakta bulunuyor.

İstatistik şirketi "Opta", Udinese'nin İtalya Serie A'da kendi sahasında Roma karşısında oynadığı son 4 maçta iki galibiyet elde ettiğini, bunun aynı takıma karşı kendi evinde oynadığı önceki 12 maçta aldığı galibiyet sayısıyla aynı olduğunu, bu 12 maçta ayrıca iki beraberlik ve 8 yenilgi yaşandığını belirtti.

Gelecek maçlar UDI Serie A 13:00 ROM

Udinese, iki takımı kendi sahasında bir araya getiren son karşılaşmadan kalesini gol yemeden çıkarmıştı ve müsabaka tarihinde ilk kez Roma karşısında üst üste iki maçta kalesini gole kapatmayı hedefliyor.

Udinese, Serie A'da Roma karşısındaki son karşılaşmasını kazandı. Udinese, başkent ekibine karşı 1997 ile 1998 yılları arasındaki dönemden bu yana üst üste iki galibiyet elde edememişti; o dönemde Alberto Zaccheroni yönetiminde üst üste 4 galibiyet almıştı.

Udinese, bu sezon İtalya Serie A'daki ilk dokuz maçında yalnızca 5 puan topladı ve bundan daha kötü bir başlangıcı yalnızca 1961-1962 sezonunda, 3 puan topladığında yaşamıştı.

Udinese, İtalya Serie A'daki son beş maçında yalnızca bir gol kaydetti ve son üç maçında gol atamadı.

Udinese, Nisan 2025'ten bu yana İtalya Serie A'da üst üste 4 maçı gol atamadan geçirmemişti; bu, galibiyete üç puan verilen dönemdeki tarihinde bu türden tek seri olma özelliğini taşıyor.

Roma, bu sezon İtalya Serie A'da 23 gol kaydetti ve tarihi boyunca ilk 10 haftanın ardından bundan daha fazla gol attığı yalnızca 4 sezon bulunuyor; 1960-1961 sezonunda 26 gol, 2013-2014 sezonunda 24 gol, 2015-2016 sezonunda 25 gol ve 2016-2017 sezonunda 26 gol kaydetmişti.

Romalı oyuncu Emanuele Lolli, bu sezon İtalya Serie A'daki ikinci golünü 19 yaş 71 günlükken attı. Udinese karşısında 19 yaş 75 günlükken gol atmayı başarırsa, Roma tarihinde İtalya Serie A'da 3 gole ulaşan en genç oyunculardan biri olacak.

Bu başarıyı başkent ekibinin formasıyla kendisinden daha genç yaşta yalnızca 7 oyuncu elde etti; bunların sonuncusu 1995 yılında Francesco Totti'ydi.

Udinese, İtalya Serie A'da kendi sahasındaki son dört maçını kaybetti ve bunların son 3'ünde gol atamadı. Takım, kendi sahasında üst üste beş yenilgiyi en son Şubat ile Mayıs 2018 arasındaki dönemde yaşamıştı; o dönemde üst üste 6 maç kaybetmişti.

Ayrıca takım, bir sezon içinde kendi sahasında üst üste 4 maçı gol atamadan geçirmeyi en son Ekim 1993 ile Ocak 1994 arasındaki dönemde yaşamıştı; o dönemde üst üste 5 maçta gol atamamıştı.

Roma, bu sezon İtalya Serie A'da deplasmandaki ilk dört maçında iki galibiyet ve iki beraberlik elde etti. Başkent ekibi, ligde deplasmandaki ilk 5 maçında yenilgisiz kalma serisini en son 2019-2020 sezonunda sürdürebilmişti; o sezon 3 galibiyet ve iki beraberlik almıştı.