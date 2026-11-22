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Paolo Zanetti, görevden alınan Kosta Runjaic'in yerine Udinese'nin başına geçmesinin ardından ilk puanını aldı. Udinese, Bologna deplasmanında Nadir Zortea'nın golüyle geriye düşse de başlangıçta sahte dokuz rolünde oynatılan Nicolò Zaniolo sayesinde beraberliği yakaladı. Zaniolo'nun bu rolde oynamasının nedeni Keinan Devis'in sakatlığı nedeniyle forma giyememesiydi.

Udinese Teknik Direktörü, maçın ardından santrforun durumuna ilişkin bilgi verdi: "Önceki fiziksel sorunundan farklı bir bölgede sakatlığı nüksettiği için durumu gün gün değerlendirilecek. Sezonun en önemli döneminde ondan yararlanabilmek için beklemeliyiz. Önemli bir oyuncunun yokluğunu telafi etmemiz gerekecek."

Zanetti için Davis, kümede kalma mücadelesinin kilit isimlerinden biri. Bu nedenle 28 yaşındaki İngiliz oyuncuya yüzde 100 iyileşmesi için gereken tüm süre tanınacak ve böylece tehlikeli nükslerin önüne geçilmeye çalışılacak. "Davis çok iyi bir oyuncu ama tamamen iyileşmesini tercih ederim. Sezonun ikinci yarısını forvetsiz geçirmeyi düşünmek istemiyorum."

1998 doğumlu oyuncu, sezon başından bu yana yalnızca bir maç daha kaçırmıştı: Kas yorgunluğu nedeniyle 22 Ağustos'taki lig açılış maçı. Bir sonraki karşılaşmada sahalara dönen Davis, geçen aylarda istikrarsız bir performans sergiledi: Hanesi yalnızca iki asist yazarken gol atamadı. Ne zaman döneceği ise henüz açıklanmadı.

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Kulübün sağlık ekibi, oyuncunun durumunu takip edecek ve yapılan tetkiklere göre bir iyileşme takvimi hazırlayacak. Davis'in yokluğu, her hâlükârda Udinese için ciddi bir darbe; takım kendini küme düşmeme mücadelesinin içinde buldu.

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Udinese sezona iyi başlamış, Como ile berabere kalarak Cesc Fabregas'ın övgüsünü kazanmıştı ("Premier League takımı gibiler"). Ardından Monza'yı mağlup etmişti.

Ancak sonrasında beklentilerin altında kalan bir sonuç serisi geldi. Yedi mağlubiyet ve bir beraberlikten oluşan bu seri, yönetimi teknik direktörü değiştirip Zanetti'yi göreve getirmeye yöneltti.

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Zanetti'ye göre bugünkü performans cesaret vericiydi ve takımın önündeki maçlara daha güvenle bakmasını sağlayacak. Teknik direktör, basın toplantısında şunları söyledi: "Kolay bir hafta değildi. Rakibimiz üst üste dört galibiyet almıştı ve büyük bir havaya girmişti. Herhangi bir ayrıntı bizi uçuruma sürükleyebilirdi. Bu yüzden daha fazlasını ortaya koymamız gerekiyordu; oyuncular da bunu yaptı."

"Kibrimizi azaltıp tevazu düzeyimizi yükselttik. Udinese ayakta ve bu sonuç, birlikte çok güzel bir gelecek kurmak için iyi bir başlangıç."