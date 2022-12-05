Tyrell Malacia: Gakpo Manchester United'da oynayabilecek yetenekte

Dünya Kupası'nda sergilediği performansla ses getiren Cody Gakpo için Manchester United iddiaları artıyor.

Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda parlayan genç oyuncusu Cody Gakpo'nun adı Manchester United ile her geçen gün biraz daha fazla anılırken, İngiliz ekibinin Hollandalı oyuncusu Tyrell Malacia, vatandaşının United'ın beklentilerini karşılayabilecek yeteneklere sahip olduğunu ve Premier Lig'de ses getirebileceğini ifade etti.

The Athletic'e konuşan Malacia, Gakpo'nun futbolu en üst seviyede oynamak için yeterince iyi olduğunu ve buna dair hiçbir şüphesinin bulunmadığını söyledi. Bu sezon PSV formasıyla sahaya çıktığı maçlara 13 gol ve 17 asist sığdıran Gakpo, daha önce yaptığı açıklamada hakkında çıkan transfer söylentileriyle şu an için ilgilenmediğini söylemişti.

Gakpo ne söyledi?