Spor Toto 1. Lig'e transfero lan dünyaca ünlü oyuncular kervanına 30 yaşındaki Giannelli Imbula da eklendi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor kadrosunu Giannelli Imbula ile güçlendirdi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu son olarak Portekiz'in Portimonense takımında forma giyerken, daha önce Marsilya, Porto ve Stoke City gibi takımlarda da oynamıştı. Tuzlaspor'un yeni transferi Imbula'ya kariyeri boyunca yaklaşık 52 milyon euro bonservis ödenmişti.

Temmuz 2019'te Guingamp'ta forma giydiği dönemde 7.5 milyon euro karşılığında Fransa'nın en büyük takımlarından Marsilya'ya transfer olan Imbula, iki yıl sonra Porto'nun yolunu tutarken 20 milyon euro bonservis ödenmişti.

Stoke sonrasında düşüşe geçti

Porto'da geçirdiği bir yılın ardından 24 milyon euro karşılığında Stoke City yolunu tutan Imbula, Premier Lig sonrasında ise düşüşe geçti.

Stoke City'nin sırayla Toulouse, Rayo Vallecano ve Lecce gibi takımlara kiraladığı Imbula, 2020'de bedelsiz olarak Rus ekibi Sochi'ye transfer olmuştu.

Son olarak Portimonense forması giyen Imbula, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıksa da gol bulamamıştı. Orta sahada iki yönlü oyunuyla dikkat çeken Fransız oyuncu alt yaş kategorilerinde milli takım forması da giymişti.