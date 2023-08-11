Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

Türkiye'nin UEFA sıralamasında kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor. GOAL Türkiye, detayları bildiriyor.

Türk futbolu, Avrupa kupalarında uzun yıllardır başarıya aç durumda. Süper Lig ekiplerinin Avrupa kupalarında son yıllar elde ettiği başarısız sonuçların ardından artık Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılamıyor.

Ancak 2022-23 sezonunda özellikle UEFA Konferans Ligi'nden gelen puanlar UEFA ülke puanına olumlu yansıdı ve şimdi önümüzdeki sezonlarda Türkiye'den UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım olma ihtimali var.

2023-24 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek ve bu sıralamayı yükseltme çabası içerisinde olacak.

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Peki UEFA ülke sıralamasında mevcut puan durumu nasıl? GOAL Türkiye, göz atıyor.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasının güncel hali:

Sıra Ülke Puan 1. İngiltere 88.928 2. İspanya 75.927 3. İtalya 71.569 4. Almanya 69.552 5. Hollanda 53.000 6. Fransa 51.914 7. Portekiz 47.149 8. Belçika 35.600

9. İskoçya 30.950 10. Türkiye 29.350 11. Avusturya 29.300 12. İsviçre 28.575 13. Sırbistan 27.175 14. Norveç 25. 2 50 15. Ukrayna 25.100

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak için kaçıncı sırada olmak gerekiyor?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024-25 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.