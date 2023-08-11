Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

Türk futbolu, Avrupa kupalarında uzun yıllardır başarıya aç durumda. Süper Lig ekiplerinin Avrupa kupalarında son yıllar elde ettiği başarısız sonuçların ardından artık Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılamıyor.
Ancak 2022-23 sezonunda özellikle UEFA Konferans Ligi'nden gelen puanlar UEFA ülke puanına olumlu yansıdı ve şimdi önümüzdeki sezonlarda Türkiye'den UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım olma ihtimali var.
2023-24 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek ve bu sıralamayı yükseltme çabası içerisinde olacak.
Peki UEFA ülke sıralamasında mevcut puan durumu nasıl? GOAL Türkiye, göz atıyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasının güncel hali:
|Sıra
|Ülke
|Puan
|1.
|İngiltere
|88.928
|2.
|İspanya
|75.927
|3.
|İtalya
|71.569
|4.
|Almanya
|69.552
|5.
|Hollanda
|53.000
|6.
|Fransa
|51.914
|7.
|Portekiz
|47.149
|8.
|Belçika
|35.600
|9.
|İskoçya
|30.950
|10.
|Türkiye
|29.350
|11.
|Avusturya
|29.300
|12.
|İsviçre
|28.575
|13.
|Sırbistan
|27.175
|14.
|Norveç
|25.250
|15.
|Ukrayna
|25.100
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak için kaçıncı sırada olmak gerekiyor?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024-25 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.