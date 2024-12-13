Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Hollanda/İspanya galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile E Grubu'nda yer alacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, ikinci torbadan yer aldı ve E Grubu'nda Hollanda/İspanya galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

Türkiye, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme amacıyla mart ayında Macaristan ile play-off oynayacağı için 4 takımdan oluşan grupta yer aldı. E Grubu'ndaki maçlar Eylül ayında başlayacak ve 2025'in Kasım ayında sona erecek.

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF), Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ve Teknik Direktör Vincenzo Montella temsil etti.

Infantino iddialı

Kura çekimi sırasında konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın bugüne kadarki en büyük turnuva olacağını ifade etti. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise “En iyi takımların Dünya Kupası'nda yer almasını umuyorum” dedi.

Rakipler

Hollanda/İspanya galibi

Gürcistan

Bulgaristan

Avrupa'dan 16 takım katılacak

Avrupa kıtasından 16 takımın katılacağı Dünya Kupası’nda, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan turnuvaya katılım hakkı elde edecek. Kalan 4 takım ise play-off maçları sonucunda belirlenecek.

Dünya Kupası’nın açılış maçı, 11 Haziran 2026'da Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Azteca Stadı’nda oynanacak. Final ise 19 Temmuz 2026'da ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.